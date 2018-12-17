Елітні квартири, машини та вілли у Туреччині: казкові багатства Мирослава Продана

Голова Державної фіскальної служби України Мирослав Продан покерував лише рік, але цього вистачило для того, щоб збагатитися елітною нерухомістю, транспортом та зав'язати корупційні зв'язки.

У Мирослава Продана казкові багатства. На наступний тиждень після того, як його призначили головою ДФС квартиру у столиці площею 110 квадратних метрів у житловому комплексі "Лідер" переписали на сестру Продана.

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Ціна такої нерухомості стартує від 180 тисячі доларів. Проте жити туди переїхав він, а не сестра, яка залишилася у Могилів-Подільському працювати на базарі.

Максим Павицький – друг Мирослава Продана. Вони разом вчилися у Рівненському університеті.



Максим Павицький та Михайло Продан

Павицький – кум голови ДФС і, за версією слідства, його головна кишеня. Після втечі Продана за кордон у ЗМІ потрапив фрагмент їхнього листування. Достовірність повідомлень підтвердив навіть керівник САП Назар Холодницький.

З їх повідомлень стало відомо – Павицький спеціально поїхав до турецького Бодруму, щоб купити елітні вілли для Продана.

На першому поверсі будинку є приватний басейн, сад з видом на Егейське море та гори й гараж для трьох автомобілів. На другому – лаунж-зона з каміном і турецька баня. У кожній віллі по 5 спальних кімнат. Судячи з листування, з самого початку Продан планував придбати один будинок для себе, інший – здавати туристам.



Листування Павицького та Продана

У придбанні двох вілл брав участь ще одеський бізнесмен Віталій Астахов – це ще один друг Мирослава Продана. Саме він консультував їх правильно переводити кошти на придбання майна в Туреччині. За матеріалами справи, головний фіскал заплатив за нерухомість майже 2, 5 мільйони доларів.

Через рік після переїзду Продана до Києва його друг Павицький стає власником будинку в елітному селищі Стоянка. Ціна за подібний будинок стартує від 500 тисяч доларів. Згодом він купує ще дві кварти в Києві в "Французькому бульварі" за 7 мільйонів гривень.

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Хоча дохід Максима Павицького, за останні 20 років, складає 480 тисяч гривень, а його дружини – 170 тисяч.

Авто у головного фіскала не менш елітні. Біля будівлі НАБУ журналісти зафіксували, як він сідав у Lexus, який належить його адвокатці. Їх супроводжував автомобіль Toyota, який належить профспілці працівників Державної фіскальної служби у Донецькій області.

Проте це весь його автопарк. Він користується Mercedes GL 350 2017 року, його вартість 80 тисяч доларів.

Mercedes GL 350

Продан їздить й на Toyota Land Cruiser 2018 року за 88 тисяч доларів та ще один автомобіль такої ж марки 2008 року за 30 тисяч доларів.

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Всі ці автомобілі зареєстровані на фірму "Антей", а користується ними Мирослав Продан. Він навіть вказав їх у декларації. За ринковими цінами оренда цих авто коштує приблизно 30 тисяч доларів на рік – це в три рази більше його річної зарплатні.

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