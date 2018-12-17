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      Елітні квартири, машини та вілли у Туреччині: казкові багатства Мирослава Продана

      Наші гроші 147 Читать новость на русском

      Голова Державної фіскальної служби України Мирослав Продан покерував лише рік, але цього вистачило для того, щоб збагатитися елітною нерухомістю, транспортом та зав'язати корупційні зв'язки.

      У Мирослава Продана казкові багатства. На наступний тиждень після того, як його призначили головою ДФС квартиру у столиці площею 110 квадратних метрів у житловому комплексі "Лідер" переписали на сестру Продана.

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      Ціна такої нерухомості стартує від 180 тисячі доларів. Проте жити туди переїхав він, а не сестра, яка залишилася у Могилів-Подільському працювати на базарі.

      Максим Павицький – друг Мирослава Продана. Вони разом вчилися у Рівненському університеті.

      Продан нерухомість ДФС
      Максим Павицький та Михайло Продан

      Павицький – кум голови ДФС і, за версією слідства, його головна кишеня. Після втечі Продана за кордон у ЗМІ потрапив фрагмент їхнього листування. Достовірність повідомлень підтвердив навіть керівник САП Назар Холодницький.

      З їх повідомлень стало відомо – Павицький спеціально поїхав до турецького Бодруму, щоб купити елітні вілли для Продана.

      На першому поверсі будинку є приватний басейн, сад з видом на Егейське море та гори й гараж для трьох автомобілів. На другому – лаунж-зона з каміном і турецька баня. У кожній віллі по 5 спальних кімнат. Судячи з листування, з самого початку Продан планував придбати один будинок для себе, інший – здавати туристам.

      Продан ДФС
      Листування Павицького та Продана

      У придбанні двох вілл брав участь ще одеський бізнесмен Віталій Астахов – це ще один друг Мирослава Продана. Саме він консультував їх правильно переводити кошти на придбання майна в Туреччині. За матеріалами справи, головний фіскал заплатив за нерухомість майже 2, 5 мільйони доларів.

      Через рік після переїзду Продана до Києва його друг Павицький стає власником будинку в елітному селищі Стоянка. Ціна за подібний будинок стартує від 500 тисяч доларів. Згодом він купує ще дві кварти в Києві в "Французькому бульварі" за 7 мільйонів гривень.

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      Хоча дохід Максима Павицького, за останні 20 років, складає 480 тисяч гривень, а його дружини – 170 тисяч.

      Авто у головного фіскала не менш елітні. Біля будівлі НАБУ журналісти зафіксували, як він сідав у Lexus, який належить його адвокатці. Їх супроводжував автомобіль Toyota, який належить профспілці працівників Державної фіскальної служби у Донецькій області.

      Проте це весь його автопарк. Він користується Mercedes GL 350 2017 року, його вартість 80 тисяч доларів.

      Продан ДФС

      Mercedes GL 350

      Продан їздить й на Toyota Land Cruiser 2018 року за 88 тисяч доларів та ще один автомобіль такої ж марки 2008 року за 30 тисяч доларів.

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      Всі ці автомобілі зареєстровані на фірму "Антей", а користується ними Мирослав Продан. Він навіть вказав їх у декларації. За ринковими цінами оренда цих авто коштує приблизно 30 тисяч доларів на рік – це в три рази більше його річної зарплатні.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: НАБУ Корупція Наші гроші САП Державна фіскальна служба Новини нерухомості Елітна нерухомість Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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