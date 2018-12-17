Элитные квартиры, машины и виллы в Турции: сказочные богатства Мирослава Продана

Председатель Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан поруководил лишь год, но этого хватило для того, чтобы обогатиться элитной недвижимостью, транспортом и завязать коррупционные связи.

У Мирослава Продана сказочные богатства. На следующей неделе после того, как его назначили председателем ДФС, квартиру в столице площадью 110 квадратных метров в жилом комплексе "Лидер" переписали на сестру Продана.

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Цена такой недвижимости стартует от 180 тысяч долларов. Однако жить туда переехал он, а не сестра, которая осталась в Могилев-Подольском работать на базаре.

Максим Павицкий – друг Мирослава Продана. Они вместе учились в Ровненском университете.



Максим Павицкий и Мирослав Продан

Павицкий – кум председателя ДФС и, по версии следствия, его главный карман. После побега Продана за границу в СМИ попал фрагмент их переписки. Достоверность сообщений подтвердил даже руководитель САП Назар Холодницкий.

Из их сообщений стало известно – Павицкий специально поехал к турецкому Бодруму, чтобы купить элитные виллы для Продана.

На первом этаже дома имеется частный бассейн, сад с видом на Эгейское море и горы и гараж для трех автомобилей. На втором – лаунж-зона с камином и турецкая баня. В каждой вилле по 5 спальных комнат. Судя по переписке, с самого начала Продан планировал купить один дом для себя, другой – сдавать туристам.



Переписка Павицкого и Продана

В приобретении двух вилл участвовал еще одесский бизнесмен Виталий Астахов – это еще один друг Мирослава Продана. Именно он консультировал их правильно переводить средства на приобретение имущества в Турции. По материалам дела, главный фискал заплатил за недвижимость почти 2, 5 миллиона долларов.

Через год после переезда Продана в Киев его друг Павицкий становится владельцем дома в элитном поселке Стоянка. Цена за подобный дом стартует от 500 тысяч долларов. Впоследствии он покупает еще две кварты в Киеве в "Французском бульваре" за 7 миллионов гривен.

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Хотя доход Максима Павицкого, за последние 20 лет, составляет 480 тысяч гривен, а его жены – 170 тысяч.

Авто у главного фискала не менее элитные. Возле здания НАБУ журналисты зафиксировали, как он садился в Lexus, который принадлежит его адвокату. Их сопровождал автомобиль Toyota, который принадлежит профсоюзу работников Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Однако это не весь его автопарк. Он пользуется Mercedes GL 350 2017 года, его стоимость 80 тысяч долларов.

Mercedes GL 350

Продан ездит на Toyota Land Cruiser 2018 года за 88 тысяч долларов и еще на одном автомобиле такой же марки в 2008 году за 30 тысяч долларов.

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Все эти автомобили зарегистрированы на фирму "Антей", а пользуется ими Мирослав Продан. Он даже указал их в декларации. По рыночным ценам аренда этих авто стоит примерно 30 тысяч долларов на год – это в три раза больше его годовой зарплаты.

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