Как Генпрокуратура незаконно закупила авто более чем на 13 миллионов гривен: расследование

За полтора года действия запрета Кабмина на покупку легковых автомобилей Генеральная прокуратура приобрела для себя 19 иномарок. При этом ГПУ сама решила, что запрет правительства "не соответствует закону".

Виктор Шишкин, который возглавлял Генпрокуратуру с 1991 по 1993 годы, рассказал, что во время его руководства в автопарке Генпрокуратуры было до 20 авто. Кроме машин для руководства, были так называемые "разгонные" машины для оперативной работы – для следователей и криминальных экспертов, выезжавших на место происшествия.

Читайте также: Как со скандальным повышением Терещука повысился и бизнес его дочери: расследование

Первый Генпрокурор независимой Украины вспомнил, что у него было две машины: "Волга" и "Жигули". С точки зрения экономии бензина в поездках по городу Шишкин пользовался "Жигулями". А когда речь шла о выполнении функций за пределами Киева, тогда, конечно, использовалась "Волга".



Первый Генпрокурор независимой Украины Виктор Шишкин

В 90-х годах Генеральная прокуратура имела больше полномочий: в них входило и следствие, и так называемый "общий надзор". Сейчас у ГПУ меньше всего полномочий в истории независимого государства: в конце 2017 года прокуратура утратила функцию следствия.

Сегодня она не открывает новых уголовных производств, а лишь продолжает расследовать те, что уже начала. Ее функции ограничиваются процессуальным руководством.

Несмотря на это, сейчас в ГПУ крупнейший автопарк за все время ее существования: в нем 103 автомобиля. В первые два года после Революции Достоинства Генпрокуратура вообще не покупала новых машин. Закупки начались только в конце 2016 года: после того, как ГПУ возглавил Юрий Луценко и назначил “завхозом” Генпрокуратуры Константина Моргуна. Официальное название его должности – начальник Департамента информационного, документального и материально-технического обеспечения ГПУ.



Юрий Луценко назначил “завхозом” Генпрокуратуры Константина Моргуна

По данным сайтов ProZorro и Edata, с того времени Генпрокуратура закупила 40 легковых автомобилей и три микроавтобуса. В частности, речь идет о 33 автомобилях Toyota Corolla, 3 Toyota Camry, 2 Toyota Land Cruiser и 2 Mitsubishi Outlander.

С 2011 года машины не покупали. Мы списали около 90 машин. Еще 15 машин передадим на следующей неделе в регионы”, – пояснил причины закупки новых авто Константин Моргун, который кроме своего Департамента также возглавляет и тендерный комитет ГПУ.



Авто в собственности Константина Моргуна и его жены

Впрочем, эти его слова противоречат информации, которую журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" предоставили в прокуратуре в ответ на их запрос. В ней указано, что в 2012-2013 годах Генпрокуратура закупила автомобилей на почти 20 миллионов гривен. На начало 2014 года в автопарке было 69 автомобилей.

Важно то, что большую часть новых автомобилей Генпрокуратура закупила как раз тогда, когда кабмин запрещал это делать. Правительственное Постановление №710 от 11 октября 2016 года "Об эффективном использовании государственных средств" позволяло покупать новые легковые автомобили только для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это ограничение на приобретение машин сняли только 4 апреля 2018 года.

"Задачей этого Постановления было взять под контроль и минимизировать расходы, скажем так, не первой необходимости", – пояснила журналистам министр финансов Оксана Маркарова. Она отметила, что впоследствии пришло время его пересмотреть, чтобы позволить в пределах расходов тратить на такие нужды, если они являются обоснованными.



Министр финансов Оксана Макарова

Однако в то время, когда действовал правительственный запрет, ГПУ закупила 19 легковых авто на общую сумму около 13 миллионов гривен, не считая закупки автомобилей, на которые запрет не распространялся. Это – 15 авто Toyota Corolla, 2 Toyota Land Cruiser и 2 Mitsubishi Outlander.



Данные сайта "Декларации"

По словам Константина Моргуна, внедорожники купили для работы в прифронтовых регионах. Впрочем, объяснить, каким образом Генпрокуратура обошла запрет в Постановлении Кабмина, в разговоре с журналистами программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" он не смог.

Как объясняет ситуацию с закупками спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко – смотрите в программе.