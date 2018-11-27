Як Генпрокуратура незаконно закупила авто на понад 13 мільйонів гривень: розслідування

За півтора роки дії заборони Кабміну на купівлю легкових автомобілів Генеральна прокуратура придбала для себе 19 іномарок. При цьому ГПУ сама вирішила, що заборона уряду "не відповідає закону".

Віктор Шишкін, який очолював Генпрокуратуру з 1991 по 1993 роки, розповів, що під час його керівництва в автопарку Генпрокуратури було до 20 авто. Крім машин для керівництва, були так звані "розгонні" машини для оперативної роботи – для слідчих і кримінальних експертів, які виїжджали на місце події.

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Перший Генпрокурор незалежної України пригадав, що у нього було дві машини: "Волга" і "Жигулі". З точки зору економії бензину у поїздках по місту Шишкін користувався "Жигулями". А коли йшлося про виконання функцій за межами Києва, тоді, звичайно, використовувалася "Волга".



Перший Генпрокурор незалежної України Віктор Шишкін

У 90-х роках Генеральна прокуратура мала найбільше повноважень: до них входило і слідство, і так званий "загальний нагляд". Нині ГПУ має найменше повноважень в історії незалежної держави: наприкінці 2017 року прокуратура втратила функцію слідства.

Сьогодні вона не відкриває нових кримінальних проваджень, а лише продовжує розслідувати ті, що вже розпочала. Її функції обмежуються процесуальним керівництвом.

Попри це, зараз у ГПУ найбільший автопарк за весь час її існування: у ньому 103 автомобілі. У перші два роки після Революції Гідності Генпрокуратура взагалі не купувала нових машин. Закупівлі почалися лише наприкінці 2016 року: після того, як ГПУ очолив Юрій Луценко і призначив “завгоспом” Генпрокуратури Костянтина Моргуна. Офіційна назва посади його посади – начальник Департаменту інформаційного, документального і матеріально-технічного забезпечення ГПУ.



Юрій Луценко призначив “завгоспом” Генпрокуратури Костянтина Моргуна

За даними сайтів ProZorro й Edata, з того часу Генпрокуратура закупила 40 легкових автомобілів і три мікроавтобуси. Зокрема, йдеться про 33 автівки Toyota Corolla, 3 Toyota Camry, 2 Toyota Land Cruiser і 2 Mitsubishi Outlander.

З 2011 року машини не купували. Ми списали близько 90 машин. Ще 15 машин передамо наступного тижня у регіони”, – пояснив причини закупівлі нових авто Костянтин Моргун, який окрім свого Департаменту також очолює й тендерний комітет ГПУ.



Авто у власності Костянтина Моргуна та його дружини

Втім, ці його слова суперечать інформації, яку журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" надали в прокуратурі у відповідь на їх запит. У ній вказано, що у 2012-2013 роках Генпрокуратура закупила автомобілів на майже 20 мільйонів гривень. На початок 2014 року в автопарку було 69 автомобілів.

Важливо те, що велику частину нових автомобілів Генпрокуратура закупила якраз тоді, коли кабмін забороняв це робити. Урядова Постанова №710 від 11 жовтня 2016 року "Про ефективне використання державних коштів" дозволяла купувати нові легкові автомобілі тільки для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це обмеження на придбання машин зняли лише 4 квітня 2018 року.

"Завданням цієї Постанови було взяти під контроль і мінімізувати видатки, скажімо так, не першої потреби", – пояснила журналістам міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона зазначила, що згодом прийшов час її переглянути, щоб дозволити в межах видатків витрачати на такі потреби, якщо вони є обґрунтованими.



Міністр фінансів Оксана Макарова

Однак в той час, коли діяла урядова заборона, ГПУ закупила 19 легкових авто на загальну суму близько 13 мільйонів гривень, не рахуючи закупівлі автомобілів, на які заборона не поширювалася. Це – 15 авто Toyota Corolla, 2 Toyota Land Cruiser і 2 Mitsubishi Outlander.



Дані сайту "Декларації"

За словами Костянтина Моргуна, позашляховики купили для роботи у прифронтових регіонах. Втім, пояснити, яким чином Генпрокуратура обійшла заборону у Постанові Кабміну, у розмові з журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" він не зміг.

Як пояснює ситуацію із закупівлями речник Генпрокуратури Андрій Лисенко – дивіться у програмі.