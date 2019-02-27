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      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі

      ЦРУ 147 Читать новость на русском

      З’ясувалося, що злочинні статки топ-чиновників, причетних до розстрілів на Майдані, дотепер не перейшли у володіння держави. Йдеться про елітну нерухомість екс-президента Віктора Януковича, тодішнього генпрокурора Віктора Пшону та колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

      Хіба вирок за державну зраду – не привід конфіскувати всі гроші та майно? За українським законодавством – ні. Для того, щоб конфіскувати бодай копійку, треба довести саме економічну шкоду державі або незаконне збагачення. І от із цим якраз у слідчих ГПУ – головні проблеми.

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      Екс-резиденція Віктора Януковича

      За два тижні до чергової річниці кривавих подій на Майдані екс-гарант Янукович вчергове вийшов під світ Московських софітів. І поки Янукович розповідав невдалі жарти перед російськими журналістами, його резиденція на околиці столиці живе своїм туристичним життям.

      Попри сезонні напливи відвідувачів, лише утримання велетенської території обходиться в кругленьку суму. Комендант резиденції Денис Тарахкотелик стверджує: влітку сума на утримання масштабного господарства зростає.

      Віктор Янукович
      Віктор Янукович

      Так і набігає за рік близько 40 мільйонів гривень. Але гроші з неба не падають, тож доводиться збирати їх з гостей. Благодійний внесок у нас в вихідний день – 120 гривень. Благодійний – бо керує всім господарством громадська організація, як і п’ять років тому. А оскільки організація громадська – ані фінансових звітів, ані обліку немає.

      За весь цей час держава спромоглася хіба провести опис майна, накласти арешт та спробувати знайти управителя на всі ці скарби. Шукати майно злочинців, а потім управителів для нього має Агенція з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яка стала ледь не головним ворогом активістів, що доглядають за Межигір'ям п'ятий рік поспіль.

      Як виглядало Межигір'я
      Як виглядало Межигір'я

      Аби зрозуміти претензії активістів, варто уважніше придивитися до конкурсу, який оголосила АРМА. На конкурс прийшли лише дві компанії: громадська організація тих активістів, які вже де-факто управляють Межигір'ям та нікому невідома ТОВ "Атлант Девелоп". Вони знаходяться у житловому будинку поблизу Хрещатику. Але журналісти не змогли відшукати офіс, оскільки такого немає.

      То хто ж керує ТОВкою-привидом? Єдину згадку про її власника можна знайти на сайті декларацій НАЗК. Це Андрій Спину, який працював фельдшером у військовій частині на Волині. Проте і його журналісти не змоги знайти. На тлі скандалу, Агенція такі продовжила конкурс претендентів на управління Межигір’ям. І зовсім не через фейковість одного з учасників, а через претензії до тих, хто вже управляє резиденцією.

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      Тобто, ситуація патова: тим, хто начебто на громадських засадах опікується майном екс-президента не можуть його передати офіційно, а крім них займатися цим виявила бажання єдина компанія-пустушка. 

      Аби вийти з мертвої точки, експерти запропонували поки що передати Межигір'я в управління державному підприємству. Утім, представники ГО "Межигір'я", які прийшли на прес-конференцію, пояснили, що і це ніяк не вирішить проблему.

      АРМА не надає жодних гарантій переможцю конкурсу,зокрема скільки він буде знаходитися на території Межигір’я і управляти цим майном,
      – наголосив комендант Межигір'я Денис Тарахкотелик.

      Межигір’я "віджали" у держави в 2007-му році: підшаманили розпорядження Кабміну, коли Янукович був прем’єр-міністром, перевели землі зі статусу державних резиденцій у Фонд держмайна, а потім оформили на відому компанію "Танталіт".

      Встановити ті події, підняти документи та відслідкувати ланцюг злочинних наказів – це робота одного професійного слідчого максимум на один місяць. Що там можна розслідувати п’ятий рік поспіль – невідомо.

      Елітні маєтки Віталія Захарченка

      Нещодавно стало відомо, що суд зняв арешт із майна екс-глави МВС Захарченка. В судовій ухвалі – перелік майна на Київщині та Донеччині на десятки мільйонів гривень. Варто наголосити, що лише одна квартира в Києві кілька років тому коштувала більше мільйона доларів.

      Віталій Захарченко
      Віталій Захарченко

      Захарченко – це той самий міністр, який під час Революції Гідності віддавав накази "Беркуту" йти на штурм Майдану. Утім, схоже, 5 років – цілком достатній термін, аби пам'ять притупилася. Тривалий арешт майна екс-посадовця аж ніяк не став гарантією для повернення злочинних активів державі.

      Несподівано з'ясувалося – майно Захарченка було зовсім не його майном. "Майно було арештовано 4 роки. За цей час були взяті витяги з реєстрів прав власності, де чітко було зазначено, що це майно не належить Захарченку, воно належить нідерландський компанії", – сказав адвокат Юрій Борщевський.

      Квартира Захарченка коштує мільйони
      Квартира Захарченка коштує мільйони

      На декілька нідерландських компаній майно екс-міністра почало переходити ще в 2011-му році. Станом на кінець 2013-го року самому Захарченку або членам його родини нічого не належало. На цьому нині і наполягає сторона захисту.

      Стосовно Захарченка, то тут дійсно ми маємо справу з однією з офшорних компаній, яка за даними слідства є причетною до Захарченка. Суд зненацька, після декількох років арешту, виніс інше рішення. Ми подали чергове клопотання про арешт майна,
      – прокоментував Юрій Луценко.

      Як не дивно, але в будинках, що були арештовані майже 5 років, досі наявні ознаки проживання. Щойно журналісти приїхали до будинку Захарченка, то побачили дим, отже маєток опалюють. Саме сюди привели журналістів сліди дружини Віталія Захарченка – Людмили, відомої поціновувачки елітних песиків.

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      Зрештою, суд наклав повторний арешт. Вже у новій ухвалі можна знайти перелік майже десятка компаній, на які оформляли майно кривавого міністра. Поки слідчі радіють новому арешту, юристи попереджають: наступна спроба зняття арештів з майна топ-посадовців часів Януковича може бути ще феєрічнішою.

      Нерухомість Віктора Пшонки

      Ще одним посадовцем, без якого сумнозвісні події не могли статися – генпрокурор Віктор Пшонка. Його маєткам пощастило найменше: кадри цих розграбованих резиденцій облетіли весь світ.

      все, що лишилось від басейну політика-утікача


      Хто ж був тут "на господарстві", коли це сталося? Відповідь: прокурори, які клопотали про арешт майна.

      З кримінальними справами, які дозволили б напевно забрати на користь держави хоча б вцілілі стіни та недешеві ділянки у передмісті Києва – теж якось не склалося.

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      "Заочка" – це закон про заочне засудження, за яким, наприклад, засудили за державну зраду того самого Януковича. Але за відсутністю вироків за злочини Майдану більшість посадовців, причетних до грабунку країни та розстрілу людей, зникли. Відтак і підстав для конфіскації їхнього майна вже немає.

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      Теги: Новини України ЦРУ Елітна нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості України Віктор Пшонка Віталій Захарченко Віктор Янукович Розслідування Гроші ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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