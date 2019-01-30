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      Як виглядають маєтки Пшонки та Януковича через 5 років: приголомшливі фото- та відеопорівняння

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      Домівки і дачі Януковича та його оточення п'ять років тому покинули напризволяще. Вони більше не бачили своїх власників-утікачів. Зі собою до Росії поплічники легітимного забирали гроші та картини. А от у якому стані хатинки можновладців і хто там господарює зараз – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Будинок Пшонки

      За високими парканами в селі Гореничі, що під Києвом, видніється будинок генпрокурора-втікача Віктора Пшонки. У лютому 2014 року він приголомшив усіх: скульптури левів при вході, дивани із золотою оббивкою, світлини Пшонки в образі Цезаря, незліченна кількість картин, зброї, ікон і навіть мощі святих. Тоді знайшли й господарську книгу маєтку. На його облаштування пішло 15 мільйонів доларів.

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      Що тепер з цим будинком? До маєтку журналістів не пускали два ввічливі охоронці та просили їх не знімати. Сказали, що якби не вони – тут би й паркан зняли. Центральні двері зачинені, тому журналісти скористались бічним входом, дверей від якого не залишилось.

      будинок пшонки
      Ось так виглядає бічний вхід до колишнього будинку Пшонки

      Навколо – обдерте приміщення, де літають горобці. Звідси винесли все, що тільки можна. Частково познімали плитку, розетки. Не залишилося й сліду від унітазу. Такі ж спустошені та обідрані кімнати на другому та третьому поверхах.  
       

      Вітальня Пшонки до та після 

      Мародери винесли все до останньої плитки

      Третій поверх будинку Пшонки тепер такий

      А це все, що лишилось від басейну політика-утікача

      І навіть сходи обідрали як липку, зараз по них рухатись – дуже небезпечно. Лише кілька світлин нагадують, що тут мешкала родина Пшонки. Щоправда, кілька картин та ікон з маєтку встигли передали до Національного художнього музею України.

      будинок пшонки
      Сходи також обікрали

      будинок пшонки
      Дійшли навіть до підвісних стель

      будинок пшонки
      Що говорити про коштовну плитку на стінах

      А це чи не єдиний знайдений артефакт того стилю, який в народі прозвали "пшонка стайл".

      будинок пшонки
      Єдине, що лишилось із "пшонка стайлу"

      будинок пшонки
      І фото самого Пшонки мародери теж забирати особливо не захотіли

      Якщо резиденцію Януковича називають музеєм корупції, то ось цей маєток легко можна назвати музеєм мародерства. Загалом хатину позмінно охороняють 4 людини. 

      Мисливська філія Межигір'я – дача Януковича в Сухолуччі

      А це вже "Сухолуччя", куди президент-утікач приїздив полювати. Сюди теж можна прийти на екскурсію за 50 гривень. Оплата за вхід йде на догляд за тваринами та підтримання стану самих маєтків. Перед входом у хонку охорона попросила навіть одягти бахіли.

      Відразу в очі впала величезна люстра. Також у хонці залишився один диван, три величезні столи, три стільці і стільки ж картин. І це ще не все: є старовинна шафа та довжилезний мармуровий масажний стіл. Він досить громіздкий, і саме тому його звідси не могли винести. 


      Дорога люстра на дачі Януковича


      Залишилось не мало і не багато: коштовний диван


      Та великий стіл у вітальні


      Також залишили масажний стіл, який було заскладно винести 

      На території комплексу, зокрема, є лазня, тир і навіть маленька церква. А у "хаті рибака" поруч тепер влітку відчинене кафе, окрасою якого є подарунок Лукашенка – голова зубра.

      дача унковича
      Маленька церква біля дачі

      подарунок пшонці голова зубра
      Подарунок Лукашенка

      Хто опікується маєтками Пшонки та Сухолуччям?

      Маєтками Пшонки та Сухолуччям опікується громадська організація "Межигір'я", яка отримала таке право декілька років тому від Генпрокуратури. Кажуть, оселі грабували в перші дні після втечі власників. Вони ж роблять усе, щоб зберегти те, що залишилося. Під контролем активістів і основна резиденція Януковича "Межигір'я".

      межигір'я
      Вітальня у Межигір'ї

      Однак, це майно вже передали до АРМА. І щоб далі господарювати в Межигір'ї, громадська організація має виграти конкурс. Під контролем АРМА також чимало інших арештованих статків політиків режиму Януковича.

      Що таке АРМА? Це Нацагентство з питань виявлення,  розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Цей центральний орган виконавчої влади має спеціальний статус, завдяки якому займається виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадження, та займається управлінням активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

      Якщо маєток під контролем АРМИ, то гроші, які на ньому заробляють, отримує держава. Однак, чи варто передавати нерухомість агентству, – вирішує суд на прохання прокурора. А він має право попросити передати будинок, наприклад, приватній фірмі. Або, навпаки, не передавати.

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      От, наприклад, оселі екс-глави НБУ Сергія Арбузова чи МВС Віталія Захарченка нібито під арештом, але опікуються ними віддалено самі власники, оплачують послуги охорони й комунальні. І якщо не відкриють заочні справи про розкрадання держмайна або просто знімуть арешт, власники зможуть повернути собі розкішні володіння. 

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Віктор Янукович Новини нерухомості Віктор Пшонка Межигір'я
      Джерело: 24 канал
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