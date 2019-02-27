Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству

Выяснилось, что преступные доходы топ-чиновников, причастных к расстрелам на Майдане до сих пор не перешли во владение государства. Речь идет об элитной недвижимости экс-президента Виктора Януковича, тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего главы МВД Виталия Захарченко.

Разве приговор за государственную измену – не повод конфисковать все деньги и имущество? По украинскому законодательству – нет. Для того, чтобы конфисковать хотя бы копейку, надо доказать именно экономический ущерб государству или незаконное обогащение. И вот с этим как раз у следователей ГПУ – главные проблемы.

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Экс-резиденция Виктора Януковича

За две недели до очередной годовщины кровавых событий на Майдане экс-гарант Янукович в очередной раз вышел под свет московских софитов. И пока Янукович рассказывал неудачные шутки перед российскими журналистами, его резиденция в окрестностях столицы живет своей туристической жизнью.

Несмотря на сезонные наплывы посетителей, только содержание огромной территории обходится в кругленькую сумму. Комендант резиденции Денис Тарахкотелик утверждает: летом сумма на содержание масштабного хозяйства растет.



Виктор Янукович

Так и набегает за год около 40 миллионов гривен. Но деньги с неба не падают, поэтому приходится собирать их из гостей. Благотворительный взнос у нас в выходной день – 120 гривен. Благотворительный – потому что управляет всем хозяйством общественная организация, как и пять лет назад. А поскольку организация общественная – ни финансовых отчетов, ни учета нет.

За все это время государство смогло бы произвести опись имущества, наложить арест и попытаться найти управляющего на все эти сокровища. Искать имущество преступников, а затем управляющих для него должно Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое стало чуть ли не главным врагом активистов, которые ухаживают за Межигорьем пятый год подряд.



Как выглядело Межигорье

Чтобы понять претензии активистов, стоит внимательнее присмотреться к конкурсу, который объявила АРМА. На конкурс пришли только две компании: общественная организация тех активистов, которые уже де-факто управляют Межигорьем и никому неизвестная ООО "Атлант Девелоп". Они находятся в жилом доме близ Крещатика. Но журналисты не смогли отыскать офис, поскольку такого нет.

Так кто же руководит ООО-призраком? Единственное упоминание о его владельце можно найти на сайте деклараций НАПК. Это Андрей Спину, который работал фельдшером в воинской части на Волыни. Однако и его журналисты не смогли найти. На фоне скандала, Агентство такие продлило конкурс претендентов на управление Межигорьем. И вовсе не из-за фейковости одного из участников, а из-за претензий к тем, кто уже управляет резиденцией.

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То есть, ситуация патовая: тем, кто вроде бы на общественных началах занимается имуществом экс-президента не могут его передать официально, а кроме них заниматься этим изъявила желание единственная компания-пустышка.

Чтобы выйти из мертвой точки, эксперты предложили пока передать Межигорье в управление государственному предприятию. Впрочем, представители ОО "Межигорье", которые пришли на пресс-конференцию, объяснили, что и это никак не решит проблему.

АРМА не предоставляет никаких гарантий победителю конкурса, в частности сколько он будет находиться на территории Межигорья и управлять этим имуществом,

– отметил комендант Межигорья Денис Тарахкотелик.

Межигорье "отжали" у государства в 2007-м году: пидшаманили распоряжение Кабмина, когда Янукович был премьер-министром, перевели земли из статуса государственных резиденций в Фонд госимущества, а потом оформили на известную компанию "Танталит".

Установить те события, поднять документы и отслеживать цепь преступных приказов – это работа одного профессионального следователя максимум на один месяц. Что там можно расследовать пятый год подряд – неизвестно.

Элитные особняки Виталия Захарченко

Недавно стало известно, что суд снял арест с имущества экс-главы МВД Захарченко. В судебном постановлении – перечень имущества Киевской и Донецкой области на десятки миллионов гривен. Стоит отметить, что только одна квартира в Киеве несколько лет назад стоила более миллиона долларов.



Виталий Захарченко

Захарченко – это тот самый министр, который во время Революции Достоинства отдавал приказы "Беркуту" идти на штурм Майдана. Впрочем, похоже, 5 лет – вполне достаточный срок, чтобы память притупилась. Долгий арест имущества экс-чиновника отнюдь не стал гарантией для возвращения преступных активов государству.

Неожиданно выяснилось – имущество Захарченко было вовсе не его имуществом. "Имущество было арестовано 4 года. За это время были взяты выдержки из реестров прав собственности, где четко было указано, что это имущество не принадлежит Захарченко, оно принадлежит нидерландский компании", – сказал адвокат Юрий Борщевский.



Квартира Захарченко стоит миллионы

На несколько нидерландских компаний имущество экс-министра начало переходить еще в 2011 году. По состоянию на конец 2013 года самому Захарченко или членам его семьи ничего не принадлежало. На этом сейчас и настаивает сторона защиты.

Что касается Захарченко, то действительно мы имеем дело с одной из оффшорных компаний, которая по данным следствия причастна к Захарченко. Суд неожиданно, после нескольких лет ареста, вынес другое решение. Мы подали очередное ходатайство об аресте имущества,

– прокомментировал Юрий Луценко.

Как ни странно, но в домах, которые были арестованы почти 5 лет, до сих пор имеются признаки проживания. Только журналисты приехали к дому Захарченко, как увидели дым, значит, имение отапливают. Именно сюда привели журналистов следы жены Виталия Захарченко – Людмилы, известной ценительницы элитных собак.

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В конце концов, суд наложил повторный арест. Уже в новом постановлении можно найти перечень почти десятка компаний, на которые оформляли имущество кровавого министра. Пока следователи радуются новому аресту, юристы предупреждают: следующая попытка снятия арестов с имущества топ-чиновников времен Януковича может быть еще более феерической.

Недвижимость Виктора Пшонки

Еще одним должностным лицом, без которого печально известные события не могли произойти – генпрокурор Виктор Пшонка. Его имениям повезло меньше всего: кадры этих разграбленных резиденций облетели весь мир.

Все, что осталось от бассейна политика-беглеца





Кто же был здесь "на хозяйстве", когда это произошло? Ответ: прокуроры, которые ходатайствовали об аресте имущества.

С уголовными делами, которые позволили бы наверняка забрать в пользу государства хотя бы уцелевшие стены и недешевые участки в пригороде Киева – тоже как-то не сложилось.

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"Заочка" – это закон о заочном осуждении, по которому, например, осудили за государственную измену того же Януковича. Но из-за отсутствия приговоров за преступления Майдана большинство должностных лиц, причастных к грабежу страны и расстрелу людей, исчезли. Поэтому и оснований для конфискации их имущества уже нет.