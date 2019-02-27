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      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству

      ЦРУ 65 Читати новину українською

      Выяснилось, что преступные доходы топ-чиновников, причастных к расстрелам на Майдане до сих пор не перешли во владение государства. Речь идет об элитной недвижимости экс-президента Виктора Януковича, тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего главы МВД Виталия Захарченко.

      Разве приговор за государственную измену – не повод конфисковать все деньги и имущество? По украинскому законодательству – нет. Для того, чтобы конфисковать хотя бы копейку, надо доказать именно экономический ущерб государству или незаконное обогащение. И вот с этим как раз у следователей ГПУ – главные проблемы.

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      Экс-резиденция Виктора Януковича

      За две недели до очередной годовщины кровавых событий на Майдане экс-гарант Янукович в очередной раз вышел под свет московских софитов. И пока Янукович рассказывал неудачные шутки перед российскими журналистами, его резиденция в окрестностях столицы живет своей туристической жизнью.

      Несмотря на сезонные наплывы посетителей, только содержание огромной территории обходится в кругленькую сумму. Комендант резиденции Денис Тарахкотелик утверждает: летом сумма на содержание масштабного хозяйства растет.

      Віктор Янукович
      Виктор Янукович

      Так и набегает за год около 40 миллионов гривен. Но деньги с неба не падают, поэтому приходится собирать их из гостей. Благотворительный взнос у нас в выходной день – 120 гривен. Благотворительный – потому что управляет всем хозяйством общественная организация, как и пять лет назад. А поскольку организация общественная – ни финансовых отчетов, ни учета нет.

      За все это время государство смогло бы произвести опись имущества, наложить арест и попытаться найти управляющего на все эти сокровища. Искать имущество преступников, а затем управляющих для него должно Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое стало чуть ли не главным врагом активистов, которые ухаживают за Межигорьем пятый год подряд.

      Як виглядало Межигір'я
      Как выглядело Межигорье

      Чтобы понять претензии активистов, стоит внимательнее присмотреться к конкурсу, который объявила АРМА. На конкурс пришли только две компании: общественная организация тех активистов, которые уже де-факто управляют Межигорьем и никому неизвестная ООО "Атлант Девелоп". Они находятся в жилом доме близ Крещатика. Но журналисты не смогли отыскать офис, поскольку такого нет.

      Так кто же руководит ООО-призраком? Единственное упоминание о его владельце можно найти на сайте деклараций НАПК. Это Андрей Спину, который работал фельдшером в воинской части на Волыни. Однако и его журналисты не смогли найти. На фоне скандала, Агентство такие продлило конкурс претендентов на управление Межигорьем. И вовсе не из-за фейковости одного из участников, а из-за претензий к тем, кто уже управляет резиденцией.

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      То есть, ситуация патовая: тем, кто вроде бы на общественных началах занимается имуществом экс-президента не могут его передать официально, а кроме них заниматься этим изъявила желание единственная компания-пустышка.

      Чтобы выйти из мертвой точки, эксперты предложили пока передать Межигорье в управление государственному предприятию. Впрочем, представители ОО "Межигорье", которые пришли на пресс-конференцию, объяснили, что и это никак не решит проблему.

      АРМА не предоставляет никаких гарантий победителю конкурса, в частности сколько он будет находиться на территории Межигорья и управлять этим имуществом,
      – отметил комендант Межигорья Денис Тарахкотелик.

      Межигорье "отжали" у государства в 2007-м году: пидшаманили распоряжение Кабмина, когда Янукович был премьер-министром, перевели земли из статуса государственных резиденций в Фонд госимущества, а потом оформили на известную компанию "Танталит".

      Установить те события, поднять документы и отслеживать цепь преступных приказов – это работа одного профессионального следователя максимум на один месяц. Что там можно расследовать пятый год подряд – неизвестно.

      Элитные особняки Виталия Захарченко

      Недавно стало известно, что суд снял арест с имущества экс-главы МВД Захарченко. В судебном постановлении – перечень имущества Киевской и Донецкой области на десятки миллионов гривен. Стоит отметить, что только одна квартира в Киеве несколько лет назад стоила более миллиона долларов.

      Віталій Захарченко
      Виталий Захарченко

      Захарченко – это тот самый министр, который во время Революции Достоинства отдавал приказы "Беркуту" идти на штурм Майдана. Впрочем, похоже, 5 лет – вполне достаточный срок, чтобы память притупилась. Долгий арест имущества экс-чиновника отнюдь не стал гарантией для возвращения преступных активов государству.

      Неожиданно выяснилось – имущество Захарченко было вовсе не его имуществом. "Имущество было арестовано 4 года. За это время были взяты выдержки из реестров прав собственности, где четко было указано, что это имущество не принадлежит Захарченко, оно принадлежит нидерландский компании", – сказал адвокат Юрий Борщевский.

      Квартира Захарченка коштує мільйони
      Квартира Захарченко стоит миллионы

      На несколько нидерландских компаний имущество экс-министра начало переходить еще в 2011 году. По состоянию на конец 2013 года самому Захарченко или членам его семьи ничего не принадлежало. На этом сейчас и настаивает сторона защиты.

      Что касается Захарченко, то действительно мы имеем дело с одной из оффшорных компаний, которая по данным следствия причастна к Захарченко. Суд неожиданно, после нескольких лет ареста, вынес другое решение. Мы подали очередное ходатайство об аресте имущества,
      – прокомментировал Юрий Луценко.

      Как ни странно, но в домах, которые были арестованы почти 5 лет, до сих пор имеются признаки проживания. Только журналисты приехали к дому Захарченко, как увидели дым, значит, имение отапливают. Именно сюда привели журналистов следы жены Виталия Захарченко – Людмилы, известной ценительницы элитных собак.

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      В конце концов, суд наложил повторный арест. Уже в новом постановлении можно найти перечень почти десятка компаний, на которые оформляли имущество кровавого министра. Пока следователи радуются новому аресту, юристы предупреждают: следующая попытка снятия арестов с имущества топ-чиновников времен Януковича может быть еще более феерической.

      Недвижимость Виктора Пшонки

      Еще одним должностным лицом, без которого печально известные события не могли произойти – генпрокурор Виктор Пшонка. Его имениям повезло меньше всего: кадры этих разграбленных резиденций облетели весь мир.

      Все, что осталось от бассейна политика-беглеца


      Кто же был здесь "на хозяйстве", когда это произошло? Ответ: прокуроры, которые ходатайствовали об аресте имущества.

      С уголовными делами, которые позволили бы наверняка забрать в пользу государства хотя бы уцелевшие стены и недешевые участки в пригороде Киева – тоже как-то не сложилось.

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      "Заочка" – это закон о заочном осуждении, по которому, например, осудили за государственную измену того же Януковича. Но из-за отсутствия приговоров за преступления Майдана большинство должностных лиц, причастных к грабежу страны и расстрелу людей, исчезли. Поэтому и оснований для конфискации их имущества уже нет.

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      Теги: Новости Украины Деньги Расследования Виктор Янукович Виталий Захарченко Виктор Пшонка Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Елитная недвижемость ЦРУ ГПУ
      Источник: 24 Канал
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