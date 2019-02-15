Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы

Вместо приговоров по уголовным делам – новые кварталы. Журналисты-расследователи 24 канала выяснили, как люди, приближенные к министру внутренних дел Арсену Авакову, помогают одиозным застройщикам.

Чиновники Ирпеня и Бучи – это настоящий клондайк для расследователей. Ведь у мэров и местных депутатов в фантастический способ появляются сотни квартир и множество ценных земельных участков, а также возникают постоянные скандалы с застройками и возбуждается немало уголовных производств.

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Например, в 2017 году ГПУ проводила обыски в квартирах мэров Бучи и Ирпеня кумовьев Федорука и Карплюка, которые связаны с дерибаном земель. Тогда Генпрокуратура выяснила, что они похитили более 800 гектаров леса, а это сотни миллионов гривен. Однако никто за решетку так и не попал.

Недавно в Ирпене произошла еще одна история. На землях министерства, что должно бороться с не добропорядочными застройщиками, начали появляться целые кварталы новостроек.



Незаконное строительство на землях МВД

На этом месте был расположен кинологический центр МВД, а ныне – каменные джунгли. Даже депутаты горсовета не имеют права взять какие-то документы или получить информацию о строительстве. Таким образом, дома есть, а вот на каком основании – тайна,

– сказал борец с незаконными новостройками и городской депутат Богдан Мельничук.

Мельничук добавил, что ранее кинологический центр, который является отдельным комплексом МВД, занимал гораздо большую территорию, и даже имел лес. Однако за последние два года часть леса вырубили, а территорию центра для дрессировки собак уменьшили на 80%. Он подчеркнул, что застройщики не только захватили всю землю, но еще и присвоили 5,5 га государственного лесного фонда.

Что такое земля МВД?

Эта земля непосредственно находится под контролем Министерства внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков. Для того, чтобы осуществлять строительство или снос зданий необходимо разрешение правоохранительных органов.

Кадастровая карта местности выглядит следующим образом: участок – чуть меньше, чем один гектар, находится в пользовании Государственной службы охраны. Там до сих пор бараки с четвероногими друзьями. А вот 12 других участков общей площадью два гектара с 2016 года являются частной собственностью. Эти участки оформили с разницей в несколько дней в двух нотариусов, будто на разные компании, но все они связаны с двумя депутатами Ирпенского горсовета.



Раньше все эти земли были единственным участком МВД

В ответ на журналистский запрос Государственная служба охраны отметила, что изменение целевого назначения участка происходило на законном основании.

Строительная компания занимается незаконным строительством на землях МВД – смотрите в программе.