Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование

"Фонды-призраки" на Волыни по документам просто заваливают местные села одеждой из Европы. Однако на самом деле люди не получают и половины того, что им выписали. Журналистам 24 канала удалось найти настоящих благотворителей-невидимок и доказать то, о чем все только догадывались.

"Килограммы" одежды для селян

В селе Дорогиничи, в Волынской области, проживает 620 человек. В 2018 году они должны получить на всех более 40 тонн гуманитарной помощи. А это – 70 килограммов одежды на каждого жителя.

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Селяне должны получить каждый по 70 килограммов одежды

Все проходило через сельский совет. Александр Дрозда председательствует в этом селе уже 15 лет. По его словам, он действительно иногда ездит в город за гуманитаркой. Рассказал, село бедное, людям даже обычная одежда – помощь.

"Будущее вместе" и "Сердце Волыни" – они там вместе, там один состав в Луцке. Они обычно звонят нам, если там что-то есть", – отметил сельский глава Александр Дрозда.

70 тонн гуманитарной одежды в 2018 году получило еще и село Стремильче, на Львовщине. Там живет 454 человек, каждый из них должен получить по 130 килограммов одежды. Сельский председатель Лидия Семенюк рассказала, что ездит за помощью раз 10-20 в год. Берет более трех тонн, но это редко, потому что солярка дорогая.



Селу Стремильче выделили 130 килограммов гуманитарки каждому жителю

"Работаем с фондом "Будущее вместе" и "Сердце Волыни". Берем гуманитарную помощь – одежду и обувь", – объяснила Семенюк.

В 2018 году четыре фонда – "Будущее вместе", "Сердце Волыни", "Ханнун", "Социальный взгляд" – выделяли на Волынь больше всего гуманитарки. Что интересно, по документам фонд "Социальный взгляд" отправил в село Стремильче 18,5 тонн гуманитарки, однако, жители так и ничего не получили. Дорогиничи тоже с ним не работали, но по документам должны были получить 2,5 тонны помощи.



Жители двух сел так и не получили обещанной помощи

Куда исчезает помощь?

Журналистка Людмила Яворская занялась темой волынской гуманитарки полгода назад. Она обнаружила, что огромные объемы гуманитарной помощи просто исчезает неизвестно куда. Как минимум за двумя фондами из приведенного списка стоял один и тот же человек – Оксана Волощук.

Журналисты связались с женщиной по телефону, потому что встретиться с ней не удалось. Главный вопрос – откуда расхождение между тоннами гуманитарки на бумаге и в реальности? По ее словам, расхождений нет, ведь всегда звонит сельским советам и сообщает о помощи. Однако председателям не всегда выходит приехать, потому что топливо дорогое. В таком случае она отдает гуманитарку другим организациям.

Волощук также сказала, что благотворительность это ее основная деятельность, а бизнеса она никакого не имеет. Журналисты поинтересовались, за чей тогда счет живет женщина. На что она ответила:

Извините, но у меня еще есть муж как-никак. Например, я себе там (в фонде – 24 канал) могу взять одежду и обувь. Я как директор фонда, имею на это право,

– заявила Оксана Волощук.

Муж Оксаны Волощук тоже не имеет никакого официального бизнеса или должности. Но на благотворительности они неплохо поднялись, об этом может свидетельствовать их роскошный дом.



Дом директора благотворительного фонда

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