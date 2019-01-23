Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками

Поддержка ветеранов АТО – дело необходимое и благотворительная, но так бывает до тех пор, пока за это не берутся чиновники и не являются бюджетные средства. Например, в Днепре появилась организация, которая должна координировать программы помощи АТОшникам. Называется она ДГОВА – Днепровская городская организация ветеранов АТО, но стоило получить первые деньги, сразу начались проблемы.

В целом эта история началась еще 9 мая 2017 года, когда ветеранов АТО, которые пришли помешать шествию "Оппозиционного блока" к монументу Славы, жестоко избили.

Читайте также: Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку

Оказалось, что по обе стороны конфликта оказались представители ветеранских организаций, которым горсовет оказывала финансовую помощь. На следующий день действующий мэр города Днепр Борис Филатов заявил, что прекращает финансирование всех ветеранских организаций города.

А уже на следующий день, 10 мая, в Днепре зарегистрировали ту же организацию ДГОВА. А уже через неделю произошло чудо. Большинство общественных организаций годами стоят в очереди, чтобы город выделил им финансирование, однако ДГОВА получила его уже через семь дней после начала своего существования.

Бывший боец ​​АТО и журналист Андрей Тропин одним из первых обратил внимание на эту избирательность. Еще через три месяца в организации начали происходить вовсе не общественные чудеса.

Руководитель Виталий Волощук банально принес документы на обналичивание 200 тысяч гривен на фирму своей жены, которая является бухгалтером в этой же общественной организации,

– сказал Тропин.

К слову, и компания жены, и офис организации, и квартира самого экс-руководителя Виталия Волощука – расположены в обычной хрущевке.



Виталий Волощук в квартире-офисе организации ДГОВА

Как отметили журналисты программы "ЦРУ", он часами может рассказывать о центрах помощи, но самое интересное начинается, когда настойчиво спрашивают о том, чем конкретно занимается организация.

Мы занимаемся всякой помощью ребятам, которые вернулись с войны, например, способствуем их социальной адаптации в мирной жизни. Мы обычная организация, которая пытается достучаться до чиновников. А главная роль в организации – это связь и координация,

– отметил Волощук.

Стоит отметить, что на координацию и информирование организация за два года потратила более шести миллионов гривен. Однако и сами проекты по адаптации ветеранов вызывают много вопросов. Например, только один семинар организации ветеранов АТО обошелся почти в 350 тысяч гривен



Еще 220 тысяч ушло на групповые тренинги

Всего в перечене расходов организации за 2017–2018 годы в основном – выплата заработных плат. Депутат Днепровского горсовета Дмитрий Хозин сообщил, ежемесячно на зарплаты выделяется более 300 тысяч гривен, хотя реально организация ничего не делает. А вот самую большую зарплату получают родственники Виталия Волощука – жена, дочь, двоюродные сестры. В то же время сам Волощук не видит ничего плохого в том, что более 30 человек штата состоят из его родственников.

Родственники Волощука, которые работали в ДГОВА

Олег Шарко уже четвертый год занимается сбором и передачей волонтерской помощи на востоке Украины. Он тоже работал в ДГОВА, однако недолго. Ведь, по его мнению, потратить 370 тысяч гривен на какой-то семинар – это бессмысленно.

По самым скромным подсчетам, цена этого мероприятия максимум 100 тысяч гривен. То есть, можно говорить о совершенно нецелевом использовании бюджетных средств,

– отметил Тропин.

Когда скандал с удивительным расходованием бюджетных денег набрал обороты, финансирование ДГОВА прекратили. Но его хватило на зарплаты почти до конца 2018 года. Поэтому еще минус 3,5 миллиона из городской казны.

Как выглядят отчеты за бюджетные миллионы – смотрите в программе.