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      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями

      ЦРУ 231 Читать новость на русском

      Підтримка ветеранів АТО – справа необхідна та благочинна, але так буває, як правило, рівно доти, доки за це не беруться чиновники та не з'являються бюджетні кошти. Наприклад, у Дніпрі з'явилася організація, яка мала координувати програми допомоги АТОшникам. Називається вона ДМОВА – Дніпровська міська організація ветеранів АТО, але варто було їй отримати перші гроші, як одразу почалися проблеми.

      Загалом ця історія почалася ще 9 травня 2017 року, коли ветеранів АТО, які прийшли завадити ході "Опозиційного блоку" до монумента Слави, жорстоко побили.

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      Виявилося, що по обидві сторони конфлікту опинилися представники ветеранських організацій, яким міськрада надавала фінансову допомогу. Наступного ж дня чинний мер міста Дніпро Борис Філатов заявив, що припиняє фінансування усіх ветеранських організацій міста.

      А вже наступного дня, 10 травня, у Дніпрі зареєстрували ту саму організацію ДМОВА. А вже за тиждень сталося диво. Більшість громадських організацій роками стоять у черзі, аби місто виділило їм фінансування, проте ДМОВА отримала його вже через сім днів після початку свого існування.

      Колишній боєць АТО і журналіст Андрій Тропін одним із перших звернув увагу на цю вибірковість. Ще через три місяці в організації почали відбуватися зовсім не громадські дива. 

      Керівник Віталій Волощук банально приніс документи на переведення у готівку 200 тисяч гривень на фірму своєї дружини, яка є бухгалтером цієї ж громадської організації,
      – сказав Тропін.

      До слова, і компанія дружини, і офіс організації, і квартира самого екс-керівника Віталія Волощука – розташовані у звичайній хрущовці.

      Віталій Волощук у квартирі-офісі організації ДМОВА
      Віталій Волощук у квартирі-офісі організації ДМОВА

      Як зазначили журналісти програми "ЦРУ", він годинами може розповідати про центри допомоги, але найцікавіше починається, коли наполегливо запитують про те, чим конкретно займається організація.

      Ми займаємося усілякою допомогою хлопцям, які повернулися з війни, наприклад, сприяємо їхній соціальній адаптації у мирному житті. Ми звичайна організація, яка намагається достукатися до чиновників. А головна роль організації – це зв'язок і координація,
      – наголосив Волощук.

      Варто зазначити, що на координацію та інформування організація за два роки витратила понад шість мільйонів гривень. Проте і самі проекти з адаптації ветеранів викликають багато запитань. Наприклад, лише один семінар організації ветеранів АТО обійшовся майже у 350 тисяч гривень

      Ще 220 тисяч пішло на групові тренинги
      Ще 220 тисяч пішло на групові тренінги

      Загалом у переліку витрат організації за 2017-2018 роки переважно – виплата заробітних плат. Депутат Дніпровської міськради Дмитро Хозін повідомив, щомісяця на зарплати виділяється більше, ніж 300 тисяч гривень, хоча реально організація нічого не робить. А от найбільшу зарплату отримують родичі Віталія Волощука – дружина, донька, двоюрідні сестри. Натомість сам Волощук не бачить нічого поганого у тому, що більше, ніж у 30 осіб штату складається із його родичів. 

      Родичі Волощука, які працювали у ДМОВі
      Родичі Волощука, які працювали у ДМОВі

      Олег Шарко вже четвертий рік займається збором та передачею волонтерської допомоги на сході України. Він теж працював у ДМОВі, проте недовго. Адже, на його думку, витратити 370 тисяч гривень на якийсь семінар – це безглуздо. 

      За найскромнішими підрахунками, ціна цього заходу максимум 100 тисяч гривень. Тобто, можна говорити про абсолютно нецільове використання бюджетних коштів,
      – зауважив Тропін.

      Коли скандал із дивною витратою бюджетних грошей набрав обертів, фінансування ДМОВи припинили. Але його вистачило на зарплати майже до кінця 2018 року. Відтак ще мінус 3,5 мільйона з міської казни.

      Як виглядають звіти за бюджетні мільйони – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Журналісти Гроші АТО Корупція ЦРУ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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