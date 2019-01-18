Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку

Кредитні мафи та мафія заполонили українські міста – вони пропонують швидко взяти кредит без запитань і зайвих документів, але й про важливі деталі також не попереджують.

Швидкі кредити – це досить зручна послуга, адже можна отримати кошти до зарплати або ж в екстреній ситуації таким чином розв'язувати складне питання. І слово "швидко" тут є ключовим.

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Проте з такою ж швидкістю, як бонус, вам нарахують шалені відсотки і точно так само швидко передадуть ваші персональні дані в колекторські компанії.

Програма "ЦРУ" познайомилася з дівчиною, яка стала "боржницею" фірми "Компаньйон Фінанс". Рік тому їй довелося звернутися за фінансовою допомогою – гроші потрібні були терміново.

Я звернулась в компанію "Компаньйон Фінанс", їх відділення є на станціях метро у Києві. Я взяла суму 6 тисяч гривень, підписала договір, він є в мене на руках. Певний час я не сплачувала, набігли відсотки. Загальна сума була вже 14 тисяч гривень і ще додатково відсотки,

– розповіла "боржниця" фірми "Компаньйон Фінанс".

Цю суму двома платежами дівчина заплатила через термінал. Квитанції про сплату отримала, а от довідку про закриття кредиту – ні. Це була фатальна помилка. Здавалося б, незначний нюанс, але кредитним бізнесменам і того було досить. Вона дізналася про це лише через півроку, коли на мобільний зателефонували уже не з "Компаньйон Фінанс", а з колекторської компанії. І назвали вражаючу суму боргу.

"Вони почали телефонувати моїм батькам на роботу. Вони держслужбовці, а ще почали розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що я переховуюсь, хоча я постійно виходила на зв'язок, почали погрожувати, що приїдуть, арештують, що мене посадять", – згадала "боржниця" фірми "Компаньйон Фінанс".

На сьогодні сума боргу за повідомленнями погрожувачів зросла вже до 100 тисяч гривень. Утім, шукати кінці у цій справі – банально неможливо. Колекторське агентство "Фактор", зареєстроване в житловому будинку, навіть без номеру офісу. Воно вже має кілька кримінальних проваджень за схожою схемою з неіснуючими договорами.



Документ колекторського агенства "Фактор"

Діяльність колекторської компанії "Фактор", на думку юриста Вікторії Гапоненко, взагалі складно пояснити.

В Україні немає офіційного поняття "колектор" чи "колекторська компанія". Ми маємо розуміти, що це суб'єкти господарської діяльності або просто фізичні особи, які вимагають з громадян різноманітними засобами кошти,

– пояснила юрист Вікторія Гапоненко.

На офіційному сайті компанії все набагато привабливіше, ніж в реальному житті. Вони позичають швидкі гроші, як клієнт хоче, у відділенні чи онлайн.



Офіційний сайт "Компаньйон Фінанс"

Стандартна ставка онлайн-кредиту – 1,85% на день або 676% на рік.



Кредити, які пропонує "Компаньйон Фінанс"

Тут же і єдиний документ, що підтверджує легальність послуг компанії. Його видала Нацкомісія з фінансових послуг.



Свідоцтво, яке засвідчує роботу компанії

99,98% фірми "Компаньйон Фінанс" за даними реєстру YouControl належить Кіпрському офшору "Сеглетто-Лімітед", а от 0,0200% киянці Богуш Інні.

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Вона ж працює директором ще в одній Одеській фінансовій установі АЙЕФСІ, де власником зазначена Дзюба Людмила Іванівна, зареєстрована в Донецьку. Вона мама Євгена Дзюби. У часи Януковича він працював на Курченків, а вже після революції гідності, навіть балотувався до Верховної Ради. Сьогодні сам Євген Дзюба мешкає в Москві, за даними соцмереж.

Вона мама Євгена Дзюби. У часи Януковича він працював на Курченків, а вже після революції гідності, навіть балотувався до Верховної Ради. Сьогодні сам Євген Дзюба мешкає в Москві, за даними соцмереж.



Євген Дзюба

А ось у Moneyveo можна мати борг та навіть не знати про це. В таку історію 3 місяці тому потрапив Валерій Яковенко – засновник компанії Drone.UA. Про існування компанії навіть не здогадувався, допоки на його електрону адресу не надійшов лист.

Там була інформація про те, що у мене є договір, кредитна позика, прострочення по боргу. Все на моє прізвище, на мою адресу. Я взагалі думав, що це якийсь жарт. За фактом, на моє ім'я хтось отримав кредит, без підтвердження моєї особистості, з використанням мого прізвища та ім'я, на картку, яка мені не належить,

– розповів підприємець Валерій Яковенко.

Для підприємця сума незначна – 9 тисяч гривень, але без його дозволу використали персональні дані сторонніми особами. Валерій подав до поліції заяву про шахрайство, написав про нього в інтернеті.

Історія набула розголосу та вже за кілька днів, так званого боргу вдалось позбутись. Менеджери Moneyveo зреагували швидко. Утім, як виявилось, випадок далеко не унікальний. До цього часу Валерію пишуть "колеги по нещастю" і просять про допомогу.



Moneyveo

"Десь близько 20 чоловік до мене звернулося з аналогічною проблемою. Вони написали заяву в поліцію, звернулися в компанію безпосередньо. Вони намагалися отримати хоча б копію договору, який нібито підписали. Їм відмовляли, ніхто не хотів мати з ними справи", – додав Валерій Яковенко.

В офісу Moneyveo менеджери виправдовувались перед журналістами, мовляв, це вони постраждалі – Валерій Яковенко сам виклав свої персональні дані в інтернет, коли брав участь у тендерах системи ProZorro. А їхня онлайн-платформа всього лише дала збій верифікації – елементарна похибка недосконалої системи.

"За весь рік, що ми знайшли десь близько 250-400 підозрілих справ, які ми підозрюємо як шахрайство. Ми передали в правоохоронні органи. Це прикра ситуація, коли люди розміщують свої персональні дані в відкритому доступі. Система порівняла, сказала, що співставлено, але міг статись якийсь технічний збій", – сказав директор з маркетингу Moneyveo Максим Параска.

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У Moneyveo це називають невдалим жартом системи. Але у людей проблеми лише починаються – для всіх банків України вони мають заплямовану кредитну історію.

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