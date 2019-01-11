На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування

В "Укрзалізниці" бідкаються, мовляв грошей нема, а пасажирські перевезення і досі залишаються збитковими. Тільки чому тоді сотні мільйонів гривень витрачаються на непотрібні подарунки і дорогі іграшки, а кожен другий тендер – то нова оборудка.

"Укрзалізниця" жорстоко поділила потяги на класи: в одних іржа, бруд, сморід і неприбрані туалети, а в інших – кондиціонери, вагони-ресторани, пристойні комфортні туалети. Це крайнощі, які просто жахають.

Читайте також: Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року

Уже за кілька місяців їздити в пристойних вагонах "Укрзалізниці" стане непристойно дорого. У 2019 році вартість квитків планують підвищити ще на 25%. У 18-му вони і так вже подорожчали – теж на чверть. В "Укрзалізниці" пояснюють: це перші здорожчання за останні 5 років.

Цікаво, що саме оновили. Приміром, 4 мільйони пішло тільки на модернізацію і так непоганих туалетів в Hyundai. Оновили і пару десятків купейних вагонів фірмових поїздів:новий інтер'єр, сучасні кондиціонери. Проте, все одно лишилися сотні старих радянських вагонів з жахливими туалетами і смородом пального.



Оновлені вагони "Укрзалізниці"

Ще більше пекло – це приміські електрички: старенькі, брудні і пошарпані. Вікна немиті вже пару місяців, скрізь іржа. Деякі двері взагалі не зачиняються, навіть коли потяг уже рушає. Для пасажирів приміських електричок Європа поки – далека мрія.

Читайте також: Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів

А якщо треба доїхати з Києва до Борисполя, то вже цілком реальність: тут і комфортні крісла, і просторий чистенький туалет, і навіть місця для інвалідів. То ж бо і воно – таким експресом не гребують навіть президент із прем'єром, а от у третьому класі зачуханої електрички нікого з політиків ви точно не побачите.



Експрес "Київ – Бориспіль" зламався на другий день після запуску

Але за пару днів стало не до жартів, бо експрес кілька разів ламався, люди стрибали з вагонів і бігли по снігу через поле, бо треба було встигнути на літак.

То була б не Україна, якби не кілька "але". Якщо 40 мільйонів пішло на ремонти старих локомотивів, на квитках вирішили взагалі не економити і закупили нову окрему квиткову систему за 21 мільйон. Окрім витрат на термінали з продажів, касових апаратів для стюартів і спецобладнання, левова частка цих коштів пішла на окремий Інтернет-сервіс.

Загалом не зрозуміло, навіщо витратили таку суму на сервіс, який вже існує. Тут не треба було винаходити велосипед і створювати ще один сервіс, варто було просто додати в цю систему онлайн бронювання квитків на сайті УЗ експрес "Київ – Бориспіль",

– сказав громадський активіст Дмитро Гнап.

Та і це ще не вся біда. Активісти ГО "Залізниця" без корупції пішли далі і розкрутили ще і виконавців сервісу. Закупівлю проводили без тендеру, по договірній процедурі у фірми "Віртуальні технології і системи". От і маємо: цю роботу самі працівники "Укрзалізниці" могли б зробити набагато дешевше, але підряд віддали приватній компанії і спустили на це не один десяток мільйонів.



Головний залізничний вокзал у Києві

Розробка квиткового сервісу, то далеко не єдина послуга, яку УЗ не може довірити своїм же працівникам. Аби прибирати головний центральний вокзал столиці, теж найняли приватну фірму, і витрачають на це щомісяця більше мільйона гривень.

Більшість вокзалів прибирається самими співробітниками, але є винятки, такий як столичний вокзал, який прибирається за 1,3 мільйона гривень на місяць,

– відповів керівник проекту "Zалізниця без корупції" Володимир Даценко.

Провідники заробляють копійки, та сама "Укрзалізниця" на свята не скупиться. Лише на новорічні подарунки цьогоріч витратили 20 мільйонів. Під ялинку для віп-співробітників одна із філій "Укрзалізниці" закупила ручки "Паркер", портмоне із високоякісної шкіри, Power-bank і флешки.

Читайте також: Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони

Дивує те, що вже нібито маємо освічених менеджерів у дорогих елегантних костюмах з європейською освітою, а так само за радянським прикладом витрачаємо мільйони на якісь не потрібні подарунки, вишивані рушнички і календарі.