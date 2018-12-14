Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони

Українські надра – це ласий шмат не лише для вітчизняних корупціонерів, а й для спритних іноземців. Нашу країну часто називають найбагатшою в Європі на ресурси та з найбіднішими громадянами.

Активісти з Полтавщини помітили дуже цікаву судову ухвалу про те, що лише на одному незаконному кар’єрі у Хорольському районі завдали збитків державі на 24 мільйони гривень.

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Але документ був від літа цього року, ближче до початку зими – згадки про це зникли з офіційних документів, а у справі залишилися інші епізоди.



Збитки державі на 24 мільйона гривень

Як виявилося у ході розслідування, якщо вправно користуватися деякими недомовками у законодавстві – можна на одній схемі нагріти державу тричі і ніяк за це не бути покараним.

Вони заїжджають у поле і просто починають рити. Вони можуть брати на мільярди, а заплатити 10 тисяч гривень. В порівнянні з тими масштабами, на які вони вибирають цих корисних копалень, вони дають 0%,

– зазначив журналіст полтавського видання "Трибуна" Ярослав Журавель.

Вони – це насамперед великі будівельні компанії Onur і "Альтком", які будують на Полтавщині дороги загальнонаціонального значення. Масштаби будівництва справді вражають.

В день вивозилося від 150 до 200 машин – це сотні тон, це сотні мільйонів гривень збитків. Місцева громада не отримала звідси взагалі нічого,

– заявив депутат Полтавської облради Руслан Ляшко.

Про кар’єр неподалік села Штомпелівка заговорили саме через його масштаби. На кадастровій мапі ці землі досі належать Шовкорадгоспу, який мав там займатися хіба сільськогосподарським виробництвом.



Кар’єр неподалік села Штомпелівка

Утім, самого радгоспу давно і слід вистиг. Не вистигли хіба кримінальні справи щодо незаконного видобутку глини на землях мертвого держпідприємства. І їх з кожним роком лише більшає, ось наймасштабніша з них.



Витяг з судового реєстру

За цими абревіатурами в судовому реєстрі – повна назва відомої турецької компанії Onur. Місцеві переконують: відсутність документів на видобуток глини іноземних непроханих гостей не зупинив.

Було відкрито кримінальне провадження. Поки воно тривало, вони продовжували видобуток – це одразу дві крадіжки,

– сказав голова Штомпелівської сільської ради Валерій Іщенко.

І головне: турецькі копачі вибирали глину не для власних потреб, а для будівництва траси Київ-Харків – проекту державного значення.

"Схема проста: вони за документами купують ці корисні копалини у офіційних постачальників, а насправді вони фактично беруть їх задарма у місцевих громад. Це надприбутки", – додав журналіст полтавського видання "Трибуна" Ярослав Журавель.



Схема видобутку українських надр

На папері, 6 гектарів землі, що були у власності неіснуючого Шовкорадгоспу, віддали під "земляні роботи та очищення від чагарників" ТОВ "Захід-Інвест-Груп". Вони в свою чергу цей "грунт", який з’явився внаслідок очищення від чагарників, вартістю близько 250 мільйонів гривень, продали будівельній компанії Onur. По факту ж, саме їхні робітники видобували та вивозили глину, але вже за договором субпідряду з тою самою "Захід-Інвест-Груп".

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