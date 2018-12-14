Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы

Украинские недра – это лакомый кусок не только для отечественных коррупционеров, но и для ловких иностранцев. Нашу страну часто называют самой богатой в Европе ресурсами и с самыми бедными гражданами.

Активисты из Полтавщины заметили очень интересное судебное решение о том, что только на одном незаконном карьере в Хорольском районе нанесли ущерб государству на 24 миллиона гривен.

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Но документ был с лета этого года, ближе к началу зимы – упоминания об этом исчезли из официальных документов, а по делу остались другие эпизоды.

Убытки государству на 24 миллиона гривен

Как оказалось в ходе расследования, если умело пользоваться некоторыми недомолвками в законодательстве – можно на одной схеме нагреть государство трижды и никак за это не быть наказанным.

Они заезжают в поле и просто начинают рыть. Они могут брать на миллиарды, а заплатить 10 тысяч гривен. По сравнению с теми масштабами, на которые они выбирают этих полезных приисков, они дают 0%,

– отметил журналист полтавского издания "Трибуна" Ярослав Журавель.

Они – это прежде всего крупные строительные компании Onur и "Альтком", которые строят на Полтавщине дороги общенационального значения. Масштабы строительства действительно впечатляют.

В день вывозилось от 150 до 200 машин – это сотни тонн, это сотни миллионов гривен убытков. Местная община не получила отсюда вообще ничего,

– заявил депутат Полтавского облсовета Руслан Ляшко.

О карьере близ села Штомпелевка заговорили именно из-за его масштабах. На кадастровой карте эти земли до сих пор принадлежат Шелкосовхозу, который должен был там заниматься разве что сельскохозяйственным производством.

Карьер близ села Штомпелевка

Впрочем, самого совхоза давно и следу остыл. Не остыли разве что уголовные дела по незаконной добыче глины на землях мертвого госпредприятия. И их с каждым годом только становится больше, вот самая масштабная из них.

Выдержка из судебного реестра

За этими аббревиатурами в судебном реестре – полное название известной турецкой компании Onur. Местные утверждают: отсутствие документов на добычу глины иностранных незваных гостей не остановило.

Было открыто уголовное производство. Пока оно продолжалось, они продолжали добычу – это сразу две кражи,

– сказал председатель Штомпеливского сельского совета Валерий Ищенко.

И главное: турецкие копатели выбирали глину не для собственных нужд, а для строительства трассы Киев-Харьков – проекта государственного значения.

"Схема простая: они по документам покупают эти полезные ископаемые в официальных поставщиков, а на самом деле они фактически берут их даром в местных общин. Это сверхприбыли", –я добавил журналист полтавского издания "Трибуна" Ярослав Журавель.

Схема добычи украинских недр

На бумаге, 6 гектаров земли, которые были в собственности несуществующего Шелкосовхоза, отдали под "земляные работы и очистки от кустарников" ООО "Запад-Инвест-Групп". Они в свою очередь эту "почву", которая появилась в результате очистки от кустарников, стоимостью около 250 миллионов гривен, продали строительной компании Onur. По факту же, именно их рабочие добывали и вывозили глину, но уже по договору субподряда с той же "Запад-Инвест-Групп".

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