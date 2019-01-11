На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование

В "Укрзализныце" жалуются, мол, денег нет, а пассажирские перевозки до сих пор остаются убыточными. Только почему тогда сотни миллионов гривен тратятся на ненужные подарки и дорогие игрушки, а каждый второй тендер – новая сделка.

"Укрзализныця" жестоко разделила поезда на классы: в одних ржавчина, грязь, вонь и неубранные туалеты, а в других – кондиционеры, вагоны-рестораны, приличные комфортные туалеты. Это крайности, которые просто ужасают.

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Уже через несколько месяцев ездить в приличных вагонах "Укрзализныци" станет неприлично дорого. В 2019 году стоимость билетов планируют повысить еще на 25%. В 18-м они и так уже подорожали – тоже на четверть. В "Укрзализныце" объясняют: это первые подорожания за последние 5 лет.

Интересно, что именно обновили. К примеру, 4 миллиона ушло только на модернизацию и так неплохих туалетов в Hyundai. Обновили и пару десятков купейных вагонов фирменных поездов: новый интерьер, современные кондиционеры. Однако, все равно остались сотни старых советских вагонов с ужасными туалетами и вонью горючего.

Обновленные вагоны "Укрзализныци"

Еще больший ад – это пригородные электрички: старенькие, грязные и потрепанные. Окна немытые уже пару месяцев, везде ржавчина. Некоторые двери вообще не закрываются, даже когда поезд уже трогается. Для пассажиров пригородных электричек Европа пока – далекая мечта.

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А если надо доехать из Киева в Борисполь, то уже вполне реальность: здесь и комфортные кресла и просторный чистенький туалет, и даже места для инвалидов. Вот то-то и оно – таким экспрессом не гнушаются ездить даже президент с премьером, а вот в третьем классе зачуханной электрички никого из политиков вы точно не увидите.

Экспресс "Киев – Борисполь" сломался на второй день после запуска

Но через пару дней стало не до шуток, потому что экспресс несколько раз ломался, люди выпрыгивали из вагонов и бежали по снегу через поле, потому что нужно было успеть на самолет.

Это была бы не Украина, если бы не несколько "но". Если 40 миллионов ушло на ремонты старых локомотивов, на билетах решили вообще не экономить и закупили новую отдельную билетную систему за 21 миллион. Кроме затрат на терминалы по продажам, кассовые аппараты для стюартов и спецоборудование, львиная доля этих средств пошла на отдельный Интернет-сервис.

В общем непонятно, зачем потратили такую сумму на сервис, который уже существует. Здесь не нужно было изобретать велосипед и создавать еще один сервис, стоило просто добавить в эту систему онлайн бронирования билетов на сайте УЗ экспресс "Киев – Борисполь",

– сказал общественный активист Дмитрий Гнап.

Да и это еще не вся беда. Активисты ГО "Железная дорога" без коррупции" пошли дальше и раскрутили еще и исполнителей сервиса. Закупку проводили без тендера, по договорной процедуре у фирмы "Виртуальные технологии и системы". Вот и имеем: эту работу сами работники "Укрзализныци" могли бы сделать гораздо дешевле, но подряд отдали частной компании и спустили на это не один десяток миллионов.

Главный железнодорожный вокзал в Киеве

Разработка билетного сервиса далеко не единственная услуга, которую УЗ не может доверить своим же работникам. Чтобы убирать главный центральный вокзал столицы, тоже наняли частную фирму, и тратят на это ежемесячно более миллиона гривен.

Большинство вокзалов убирается самими сотрудниками, но есть исключения, такое как столичный вокзал, который убирается за 1,3 миллиона гривен в месяц,

– ответил руководитель проекта "Zалізниця без корупції" Владимир Даценко.

Проводники зарабатывают копейки, но сама "Укрзализныця" на праздники не скупится. Только на новогодние подарки в этом году потратили 20 миллионов. Под елку для вип-сотрудников один из филиалов "Укрзализныци" закупил ручки "Паркер", портмоне из высококачественной кожи, Power-bank и флешки.

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Удивляет то, что уже вроде бы у нас есть образованные менеджеры в дорогих элегантных костюмах с европейским образованием, но все так же по-советски тратим миллионы на какие-то ненужные подарки, вышитые полотенца и календари.