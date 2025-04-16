Американська та українські технічні команди вже працюють над угодою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко.

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Що заявила Свириденко щодо угоди про корисні копалини

За словами Свириденко, зараз є позитивні зміни щодо угоди про економічне партнерство зі Сполученими Штатами та створення фонду інвестицій у відбудову України. На думку міністра економіки України, технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали над угодою, а юристи зробили правильні акценти у її драфті.

Зараз ми домовились з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри – найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди,

– каже Свириденко.

Водночас вона додає, що команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді. Проте багато деталей вже пропрацьовані, тому рівень домовленостей має бути досить високим.

Свириденко зазначає, що угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді та надаватиме можливість інвестицій у державу. Окрім цього, вона має забезпечити умови для відчутного економічного зростання України та Сполучених Штатів.

До слова, раніше щодо угоди про корисні копалини висловився і Володимир Зеленський. Він назвав перемовини зі США щодо неї "позитивними". А також анонсував нові зустрічі з американською стороною.