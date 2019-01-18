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      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку

      ЦРУ 121 Читати новину українською

      Кредитные мафы и мафия заполонили украинские города – они предлагают быстро взять кредит без вопросов и лишних документов, но и о важных деталях тоже не предупреждают.

      Быстрые кредиты – это довольно удобная услуга, ведь можно получить средства до зарплаты или же в экстренной ситуации и таким образом решить сложный вопрос. И слово "быстро" здесь является ключевым.

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      Однако с такой же скоростью, как бонус, вам начислят бешеные проценты, и точно так же быстро передадут ваши персональные данные в коллекторские компании.

      Программа "ЦРУ" познакомилась с девушкой, которая стала "должницей" фирмы "Компаньон Финанс". Год назад ей пришлось обратиться за финансовой помощью – деньги нужны были срочно.

      Я обратилась в компанию "Компаньон Финанс", их отделения есть на станциях метро в Киеве. Я взяла сумму 6 тысяч гривен, подписала договор, он есть у меня на руках. Некоторое время я не платила, набежали проценты. Общая сумма была уже 14 тысяч гривен, и еще дополнительно проценты,
      – рассказала "должница" фирмы "Компаньон Финанс".

      Эту сумму двумя платежами девушка заплатила через терминал. Квитанции об оплате получила, а вот справку о закрытии кредита – нет. Это была фатальная ошибка. Казалось бы, незначительный нюанс, но кредитным бизнесменам и того было достаточно. Она узнала об этом лишь спустя полгода, когда на мобильный позвонили уже не из "Компаньон Финанс", а из коллекторской компании. И назвали впечатляющую сумму долга.

      "Они начали звонить моим родителям на работу. Они госслужащие. А еще начали распространять неправдивую информацию о том, что я скрываюсь, хотя я постоянно выходила на связь, начали угрожать, что приедут, арестуют, меня посадят", – вспомнила "должница" фирмы "Компаньон Финанс".

      На сегодня сумма долга по сообщениям угрожателей выросла уже до 100 тысяч гривен. Впрочем, искать концы в этом деле – банально невозможно. Коллекторское агентство "Фактор", зарегистрированное в жилом доме, даже без номера офиса. Оно уже имеет несколько уголовных производств по похожей схеме с несуществующими договорами.

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      Документ коллекторского агенства "Фактор"

      Деятельность коллекторской компании "Фактор", по мнению юриста Виктории Гапоненко, вообще сложно объяснить.

      В Украине нет официального понятия "коллектор" или "коллекторская компания". Мы должны понимать, что это субъекты хозяйственной деятельности или физические лица, которые требуют с граждан разнообразными способами средства,
      – пояснила юрист Виктория Гапоненко.

      На официальном сайте компании все намного привлекательнее, чем в реальной жизни. Они занимают быстрые деньги, как клиент хочет, в отделении или онлайн.

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      Официальный сайт "Компаньон Финанс"

      Стандартная ставка онлайн-кредита – 1,85% в день или 676% в год.

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      Кредиты, которые предлагает "Компаньон Финанс"

      Здесь же и единственный документ, подтверждающий легальность услуг компании. Его выдала Нацкомиссия по финансовым услугам.

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      Свидетельство, которое удостоверяет работу компании

      99,98% фирмы "Компаньон Финанс", по данным реестра YouControl, принадлежит Кипрскому оффшору "Сеглетто-Лимитед", а вот 0,0200% – киевлянке Богуш Инне.

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      Она же работает директором еще в одном одесском финансовом учреждении АЙЕФСИ, где владельцем указана Дзюба Людмила Ивановна, зарегистрированная в Донецке. Она мама Евгения Дзюбы. Во времена Януковича он работал на Курченко, а уже после Революции Достоинства даже баллотировался в Верховную Раду. Сегодня сам Евгений Дзюба живет в Москве, по данным соцсетей.

      Євген Дзюба Янукович
      Евгений Дзюба

      А вот в Moneyveo можно иметь долг и даже не знать об этом. В такую историю 3 месяца назад попал Валерий Яковенко – основатель компании Drone.UA. О существовании компании даже не догадывался, пока на его электронный адрес не пришло письмо.

      Там была информация о том, что у меня есть договор, кредитный заем, просрочки по долгу. Все на мою фамилию, на мой адрес. Я вообще думал, что это какая-то шутка. По факту, на мое имя кто-то получил кредит без подтверждения моей личности, с использованием моей фамилии и имени, на карту, которая мне не принадлежит,
      – рассказал предприниматель Валерий Яковенко.

      Для предпринимателя сумма незначительная – 9 тысяч гривен, но без его разрешения были использованы персональные данные посторонними лицами. Валерий подал в полицию заявление о мошенничестве, написал о нем в интернете.

      История получила огласку и уже через несколько дней от так называемого долга удалось избавиться. Менеджеры Moneyveo среагировали быстро. Впрочем, как оказалось, случай далеко не уникальный. До сих пор Валерию пишут "коллеги по несчастью" и просят о помощи.

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      Moneyveo

      "Где-то около 20 человек ко мне обратилось с аналогичной проблемой. Они написали заявление в полицию, обратились в компанию напрямую. Они старались получить хотя бы копию договора, который якобы подписали. Им отказывали, никто не хотел иметь с ними дела", – добавил Валерий Яковенко.

      В офиса Moneyveo менеджеры оправдывались перед журналистами, мол, это они пострадавшие – Валерий Яковенко сам выложил свои персональные данные в интернет, когда участвовал в тендерах системы ProZorro. А их онлайн-платформа всего лишь дала сбой верификации – элементарная погрешность несовершенной системы.

      "За весь год мы нашли где-то около 250-400 подозрительных дел, которые мы подозреваем как мошенничество. Мы передали в правоохранительные органы. Это досадная ситуация, когда люди размещают свои персональные данные в открытом доступе. Система сравнила, сказала, что сопоставлены, но мог произойти какой-то технический сбой", – сказал директор по маркетингу Moneyveo Максим Параска.

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      В Moneyveo это называют неудачной шуткой системы. Но у людей проблемы только начинаются – для всех банков Украины они имеют запятнанную кредитную историю.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: ЦРУ Деньги Кредит Мошенничество
      Источник: 24 канал
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