Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали

Замість вироків у кримінальних справах – нові квартали. Журналісти-розслідувачі 24 каналу з'ясували, як люди, наближені до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, допомагають одіозним забудовникам.

Чиновники Ірпеня та Бучі – це справжній клондайк для розслідувачів. Адже у мерів і місцевих депутатів у фантастичний спосіб з'являються сотні квартир та безліч коштовних земельних ділянок, а також виникають постійні скандали з забудовами й порушується чимало кримінальних проваджень.

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Наприклад, у 2017 році ГПУ проводила обшуки у помешканнях мерів Бучі та Ірпеня кумів Федорука та Карплюка, які пов'язані із дерибаном земель. Тоді Генпрокуратура з'ясувала, що вони викрали понад 800 гектарів лісу, а це сотні мільйонів гривень. Проте ніхто за ґрати так і не потрапив.

Нещодавно в Ірпені сталася ще одна історія. На землях міністерства, що має боротися з не доброчесними забудовниками, почали з’являтися цілі квартали новобудов.



Незаконне будівництво на землях МВС

На цьому місці був розташований кінологічний центр МВС, а нині – кам’яні джунглі. Навіть депутати міськради не мають права взяти якісь документи чи отримати інформацію щодо будівництва. Таким чином, будинки є, а от який підставі – таємниця,

– сказав борець з незаконними новобудовами та міський депутат Богдан Мельничук.

Мельничук додав, що раніше кінологічний центр, який є окремим комплексом МВС, займав набагато більшу територією, та навіть мав ліс. Проте за останні два роки частину лісу зрубали, а територію центру для дресування собак зменшили на 80%. Він наголосив, що забудовники не лише захопили всю землю, але ще й привласнили 5,5 гектара державного лісового фонду.

Що таке земля МВС?

Ця земля безпосередньо перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ, яке очолює Арсен Аваков. Для того, аби здійснювати будівництво чи знесення будівель необхідний дозвіл правоохоронних органів.

Кадастрова мапа місцевості виглядає наступним чином: ділянка – трохи менше, ніж один гектар – перебуває у користуванні Державної служби охорони. Там і досі бараки із чотирилапими друзями. А от 12 інших ділянок загальною площею два гектари з 2016 року є приватною власністю. ці ділянки оформили з різницею у кілька днів у двох нотаріусів, начебто на різні компанії, але усі вони пов'язані з двома депутатами Ірпінської міськради.



Раніше всі ці землі були єдиною ділянкою МВС

У відповідь на журналістський запит Державна служба охорони зазначила, що зміна цільового призначення ділянки відбувалася на законній підставі.

Яка будівельна компанія займається незаконним будівництвом на землях МВС – дивіться у програмі.