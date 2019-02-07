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      У дружини Пєскова знайшли елітної нерухомості на мільйони доларів: фото

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      Речник Путіна Дмитро Пєсков і його дружина Тетяна Навка
      Речник Путіна Дмитро Пєсков і його дружина Тетяна Навка / Getty images

      У дружини речника президента РФ Дмитра Пєскова, олімпійської чемпіонки з фігурного катання Тетяни Навки журналісти знайшли нерухомість вартістю понад 10 мільйонів доларів.

      В елітному житловому комплексі на березі річки поблизу Москви Навка будує ще один маєток.

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      Про це свідчать результати спільного розслідування авторитетної британської газети The Guardian та російський проект розслідувань "Досьє".

      Видання зазначає, що викриття цих даних, ймовірно, підніме нові питання про реальні доходи речника Путіна та його дружини.

      У документах, які фігурують у розслідуванні, йдеться, що восени 2014 року Навка придбала найдорожчу у Росії нерухомість.

      Будинок на елітному Рубльовському шосе в селі Третя Охота неподалік від Москви восени 2012-го був виставлений на продаж за понад 15,5 мільйона доларів, проте, за даними розслідування, Навці він дістався майже вдвічі дешевше за 7 мільйонів доларів.

      Навка Пєсков
      Розкішний спосіб життя Навки і Пєскова вже неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях/Getty images

      В цій лісові місцевості за західною межею Москви має свій маєток Володимир Путін та інші високопоставлені представники російської влади.

      Продавцем нерухомості був Тимур Халдаров, ім'я якого пов'язують з російським бізнесменом узбецького походження Алішером Усмановим.

      Дружина Пєскова тоді розповідала, що купила цю нерухомість за ринковою ціною і запевняла, що не має жодного стосунку до олігархів.

      The Guardian пише, що будинок під Москвою подружжя Навка-Пєсков будує на ділянці, що належить іншому російському бізнесменові Аразу Агаларову.

      Для облаштування будинку екс-спортсменка придбала дорогі меблі та інші елементи декору. Деякі з них куплені на Кіпрі і коштували понад 500 тисяч євро.

      Навка будинок нерухомість інтер'єр
      Інтер'єр будинку Навки і Пєскова під Москвою

      Для проектування цього будинку і ділянки навколо нього у 2017-му Пєсков з дружиною найняли архітекторів зі США, а будівництво ще активно велось у середині 2018 року. Який етап робіт на цій ділянці станом на початок 2019 з'ясувати не вдалось.

      Навка Пєсков будинок Москва
      Будинок Навки і Пєскова в елітному підмосковному селищі Третя Охота

      У мережі з'явились фото, як, ймовірно, виглядає екстер'єр та інтер'єр нового будинку Навки і Пєскова у Третій Охоті.

      Вкінці 2018 стало відомо, що дружина "рупора" Путіна стала співвласницею бізнесу в окупованому Криму, який займається виробництвом морської солі.

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      Теги: Новини Росії Розслідування Елітна нерухомість Новини нерухомості світу Новини політики Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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