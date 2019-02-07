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      У жены Пескова нашли элитную недвижимость на миллионы долларов: фото

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      Спикер Путина Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка
      Спикер Путина Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка / Getty images

      У жены спикера президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки журналисты нашли недвижимость стоимостью более 10 миллионов долларов.

      В элитном жилом комплексе на берегу реки вблизи Москвы Навка строит еще один особняк.

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      Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования авторитетной британской газеты The Guardian и российского проекта расследований "Досье".

      Издание отмечает, что разоблачение этих данных, вероятно, поднимет новые вопросы о реальных доходах спикера Путина и его жены.

      В документах, которые фигурируют в расследовании, говорится, что осенью 2014 года Навка приобрела самую дорогую в России недвижимость.

      Дом на элитном Рублевском шоссе в селе Третья Охота недалеко от Москвы осенью 2012-го был выставлен на продажу за более чем 15,5 миллиона долларов, однако, по данным расследования, Навке он достался почти вдвое дешевле 7 миллионов долларов.

      Навка Пєсков
      Роскошный образ жизни Навки и Пескова уже неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях/Getty images

      В этой лесные местности за западной границей Москвы имеет свое имение Владимир Путин и другие высокопоставленные представители российской власти.

      Продавцом недвижимости был Тимур Халдаров, имя которого связывают с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым.

      Жена Пескова тогда рассказывала, что купила эту недвижимость по рыночной цене и уверяла, что не имеет никакого отношения к олигархам.

      The Guardian пишет, что дом под Москвой чета Навки-Пескова строит на участке, принадлежащем другому российскому бизнесмену Аразу Агаларову.

      Для обустройства дома экс-спортсменка приобрела дорогую мебель и другие элементы декора. Некоторые из них куплены на Кипре и стоили более 500 тысяч евро.

      Навка будинок нерухомість інтер'єр
      Интерьер дома Навки и Пескова под Москвой

      Для проектирования этого дома и участка вокруг него в 2017-м Песков с женой наняли архитекторов из США, а строительство еще активно велось в середине 2018 года. Какой этап работ на этом участке по состоянию на начало 2019 года, выяснить не удалось.

      Навка Пєсков будинок Москва
      Дом Навки и Пескова в элитном подмосковном поселке Третья Охота

      В сети появились фото, как, вероятно, выглядит экстерьер и интерьер нового дома Навки и Пескова в Третьей Охоте.

      В конце 2018 года стало известно, что жена "рупора" Путина стала совладелицей бизнеса в оккупированном Крыму, который занимается производством морской соли.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Елитная недвижемость Расследования Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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