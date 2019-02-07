У жены Пескова нашли элитную недвижимость на миллионы долларов: фото

У жены спикера президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки журналисты нашли недвижимость стоимостью более 10 миллионов долларов.

В элитном жилом комплексе на берегу реки вблизи Москвы Навка строит еще один особняк.

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Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования авторитетной британской газеты The Guardian и российского проекта расследований "Досье".

Издание отмечает, что разоблачение этих данных, вероятно, поднимет новые вопросы о реальных доходах спикера Путина и его жены.

В документах, которые фигурируют в расследовании, говорится, что осенью 2014 года Навка приобрела самую дорогую в России недвижимость.

Дом на элитном Рублевском шоссе в селе Третья Охота недалеко от Москвы осенью 2012-го был выставлен на продажу за более чем 15,5 миллиона долларов, однако, по данным расследования, Навке он достался почти вдвое дешевле 7 миллионов долларов.



Роскошный образ жизни Навки и Пескова уже неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях/Getty images

В этой лесные местности за западной границей Москвы имеет свое имение Владимир Путин и другие высокопоставленные представители российской власти.

Продавцом недвижимости был Тимур Халдаров, имя которого связывают с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым.

Жена Пескова тогда рассказывала, что купила эту недвижимость по рыночной цене и уверяла, что не имеет никакого отношения к олигархам.

The Guardian пишет, что дом под Москвой чета Навки-Пескова строит на участке, принадлежащем другому российскому бизнесмену Аразу Агаларову.

Для обустройства дома экс-спортсменка приобрела дорогую мебель и другие элементы декора. Некоторые из них куплены на Кипре и стоили более 500 тысяч евро.



Интерьер дома Навки и Пескова под Москвой

Для проектирования этого дома и участка вокруг него в 2017-м Песков с женой наняли архитекторов из США, а строительство еще активно велось в середине 2018 года. Какой этап работ на этом участке по состоянию на начало 2019 года, выяснить не удалось.



Дом Навки и Пескова в элитном подмосковном поселке Третья Охота

В сети появились фото, как, вероятно, выглядит экстерьер и интерьер нового дома Навки и Пескова в Третьей Охоте.

В конце 2018 года стало известно, что жена "рупора" Путина стала совладелицей бизнеса в оккупированном Крыму, который занимается производством морской соли.