Нерухомість в Іспанії: іноземці встановили новий рекорд

Стало відомо, скільки іноземців від початку 2018 року придбали нерухомість в Іспанії.

За даними місцевої Колегії реєстраторів нерухомості, за перші 9 місяців 2018 року, кількість угод з купівлі нерухомості в Іспанії іноземними громадянами перевищила 50 тисяч.

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Ця цифра становить приблизно 12,7% від загальної кількості договорів з купівлі-продажу нерухомості, які були укладені в цей період, інформує spanishlife.

За даними аналітиків, якщо така динаміка буде зафіксована і в четвертому кварталі 2018-го року, то за підсумками року, кількість угод, укладених іноземцями перевищить позначку у 60 тисяч.

Найпопулярнішим регіоном з купівлі нерухомості серед іноземців є курортна провінція Аліканте на узбережжі Середземного моря. Майже половину угод (40,6%) від загальної кількості купівлі квадратних метрів іноземцями уклали саме тут.

Загалом січня до вересня 2018 року тут купили 12,5 тисяч одиниць житла. Попит на нерухомість в Аліканте пояснюється також розвиненим авіасполученням з іншими провінціями, доволі високою якістю життя і сприятливим середземноморським кліматом.



Найчастіше іноземці в Іспанії купують нерухомість в провінції Аліканте

Серед інших популярних регіонів, де іноземці охоче купують житло в Іспанії, Малага – тут громадяни іноземних держав підписали 7 тисяч угод з купівлі нерухомості.

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Понад 3,5 тисяч угод були укладені з продажу житла іноземцям на Балеарських островах, в Барселоні, Мадриді та на Тенерифе.

А от найменшою популярністю серед не громадян Іспанії користується нерухомість в регіонах в центрі та на півночі Іспанії. Зокрема, йдеться про такі регіони, як Луго, Самора, Оренсе, Саламанка та Паленсія.

За кількістю операцій лідирують британці, на яких припадає понад 15% з усіх підписаних угод. Майже вдвічі менше у французів (7,7%), за ними йдуть німці (7,1%), бельгійці (6,4%), шведи (6%) та румуни (5,6%).

Чому нерухомість Іспанії є настільки популярною серед іноземців? Найчастіше іноземці купують один або кілька об'єктів нерухомості в Іспанії загальною вартістю понад півмільйона євро та отримати так звану "золоту візу" – посвідка на тимчасове проживання.