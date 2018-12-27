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      Недвижимость в Испании: иностранцы установили новый рекорд

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      Где чаще всего иностранцы покупают недвижимость в Испании
      Где чаще всего иностранцы покупают недвижимость в Испании / unsplash.com

      Стало известно, сколько иностранцев с начала 2018 года приобрели недвижимость в Испании.

      По данным местной Коллегии регистраторов недвижимости, за первые 9 месяцев 2018 года количество сделок по покупке недвижимости в Испании иностранными гражданами превысило 50 тысяч.

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      Эта цифра составляет примерно 12,7% от общего количества договоров по купле-продаже недвижимости, заключенных в этот период, информирует spanishlife.

      По данным аналитиков, если такая динамика будет зафиксирована и в четвертом квартале 2018 года, то по итогам года, количество сделок, заключенных иностранцами превысит отметку в 60 тысяч.

      Самым популярным регионом по покупке недвижимости среди иностранцев является курортная провинция Аликанте на побережье Средиземного моря. Почти половину сделок (40,6%) от общего количества покупки квадратных метров иностранцами заключили именно здесь.

      В целом с января по сентябрь 2018 года здесь купили 12,5 тысяч единиц жилья. Спрос на недвижимость в Аликанте объясняется также развитым авиасообщением с другими провинциями, довольно высоким качеством жизни и благоприятным средиземноморским климатом.

      Іспанія нерухомість іноземці
      Чаще всего иностранцы в Испании покупают недвижимость в провинции Аликанте

      Среди других популярных регионов, где иностранцы охотно покупают жилье в Испании, Малага – здесь граждане иностранных государств подписали 7 тысяч сделок по покупке недвижимости.

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      Более 3,5 тысяч сделок были заключены по продаже жилья иностранцам на Балеарских островах, в Барселоне, Мадриде и на Тенерифе.

      А вот наименьшей популярностью среди неграждан Испании пользуется недвижимость в регионах в центре и на севере Испании. В частности, речь идет о таких регионах, как Луго, Самора, Оренсе, Саламанка и Паленсия.

      По количеству сделок лидируют британцы, на которых приходится более 15% из всех подписанных соглашений. Почти вдвое меньше у французов (7,7%), за ними следуют немцы (7,1%), бельгийцы (6,4%), шведы (6%) и румыны (5,6%).

      Почему недвижимость Испании настолько популярна среди иностранцев?
      Чаще всего иностранцы покупают один или несколько объектов недвижимости в Испании общей стоимостью более полумиллиона евро, чтобы получить так называемую "золотую визу" – вид на жительство.

      Теги: Новости Украины Рынок недвижимости Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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