Суд Англії арештував елітні маєтки Фірташа

Високий суд Англії та Уельсу за позовом російського ВТБ-банку арештував два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу.

Також суд наклав арешт на кіностудії Via Film, що належить Фірташу та зобовязав олігарха розкрити перелік своїх активів, на які суд зможе накласти арешт у майбутньому, передає "Громадське".

Читайте також: Фірташ за копійки повернув собі найбільший ТРЦ у Києві

Маєтки, які арештував суд, розташовані в центрі Лондона. Один з них має площу 1,5 тисяч квадратних метрів та розташовується біля "Гайд-парку" (один із королівських парків Лондона в самому центрі міста, – 24 канал). Другий — має площу 2,6 тисячі квадратних метрів та є частиною колишньої станції лондлонського метрополітену.



Маєток Фірташа на території колишньої станції метро в Лондоні

Варто наголосити, що рішення про арешт суд наклав через позов російського ВТБ-банку, який видав кредит Фірташу у розмірі 2,5 мільярда рублів (38 мільйонів доларів).

Хто такий Дмитро Фірташ? Це один із найбагатших людей України. Йому належать майже всі українські облгази, підприємства металургійного комплексу та інші великі компанії. За даними журналу "Фокус", у 2013 році володів статками у понад 3,3 мільярда доларів. Фірташ також володіє більшою частиною акцій телеканалів групи "Інтер" та іншими медіа-активами. Фігурує він і у низці кримінальних провадженнях у багатьох країнах світу. Останнє, що відомо про Фірташа – суд Кіпру арештував його майно на 46 мільйонів доларів. Наразі олігарх перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США.