Суд Англии арестовал элитные имения Фирташа

Высокий суд Англии и Уэльса по иску российского ВТБ-банка арестовал два имения, принадлежащие украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Также суд наложил арест на киностудию Via Film, принадлежащую Фирташу и обязал олигарха раскрыть перечень своих активов, на которые суд сможет наложить арест в будущем, передает "Громадське".

Читайте также: Фирташ за копейки вернул себе крупнейший ТРЦ в Киеве

Имения, которые арестовал суд, расположены в центре Лондона. Одно из них имеет площадь 1,5 тысячи квадратных метров и располагается у "Гайд-парка" (один из королевских парков Лондона в самом центре города, – 24 канал). Второй — имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров и является частью бывшей станции лондонского метрополитена.



Имение Фирташа на территории бывшей станции метро в Лондоне

Стоит отметить, что решение об аресте суд наложил из-за иска российского ВТБ-банка, который выдал кредит Фирташу в размере 2,5 миллиардов рублей (38 миллионов долларов).

Кто такой Дмитрий Фирташ? Это один из самых богатых людей Украины. Ему принадлежат почти все украинские облгазы, предприятия металлургического комплекса и другие крупные компании. По данным журнала "Фокус", в 2013 году владел состоянием более 3,3 миллиардов долларов. Фирташ также владеет большей частью акций телеканалов группы "Интер" и другими медиа-активами. Фигурирует он и в ряде уголовных производств во многих странах мира. Последнее, что известно о Фирташе – суд Кипра арестовал его имущество на 46 миллионов долларов. Сейчас олигарх находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США.