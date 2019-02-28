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      Суд Англии арестовал элитные имения Фирташа

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      Суд Англии арестовал элитные имения Фирташа
      Суд Англии арестовал элитные имения Фирташа / polit.media

      Высокий суд Англии и Уэльса по иску российского ВТБ-банка арестовал два имения, принадлежащие украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

      Также суд наложил арест на киностудию Via Film, принадлежащую Фирташу и обязал олигарха раскрыть перечень своих активов, на которые суд сможет наложить арест в будущем, передает "Громадське".

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      Имения, которые арестовал суд, расположены в центре Лондона. Одно из них имеет площадь 1,5 тысячи квадратных метров и располагается у "Гайд-парка" (один из королевских парков Лондона в самом центре города, – 24 канал). Второй — имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров и является частью бывшей станции лондонского метрополитена.

      Маєток Фірташа на території колишньої станції метро в Лондоні
      Имение Фирташа на территории бывшей станции метро в Лондоне

      Стоит отметить, что решение об аресте суд наложил из-за иска российского ВТБ-банка, который выдал кредит Фирташу в размере 2,5 миллиардов рублей (38 миллионов долларов).

      Кто такой Дмитрий Фирташ? Это один из самых богатых людей Украины. Ему принадлежат почти все украинские облгазы, предприятия металлургического комплекса и другие крупные компании. По данным журнала "Фокус", в 2013 году владел состоянием более 3,3 миллиардов долларов. Фирташ также владеет большей частью акций телеканалов группы "Интер" и другими медиа-активами. Фигурирует он и в ряде уголовных производств во многих странах мира. Последнее, что известно о Фирташе – суд Кипра арестовал его имущество на 46 миллионов долларов. Сейчас олигарх находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи Елитная недвижемость Новости недвижимости Дмитрий Фирташ
      Источник: 24 канал
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