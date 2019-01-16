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      Суд Кіпру арештував усе майно українського олігарха Фірташа, – ЗМІ

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      Суд Кіпру арештував усе майно українського олігарха Фірташа
      Суд Кіпру арештував усе майно українського олігарха Фірташа / Thekievtimes.ua

      Суд Кіпру наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно українського бізнесмена Дмитра Фірташа, а це майже 46 мільйонів доларів. Під арештом опинились і головноі компанії олігарха Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа.

      Про це повідомляє Kommersant.ru.

      Приводом для арешту став позов російського банку ВТБ, якому заборгували 2 структури бізнесмена – ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів в окупованому Криму. Загальна сума заборгованості становить понад 2,5 мільярда рублів.

      Читайте також: Як український олігарх із "золотої клітки" фінансує окупантів у Криму

      Відомо, що сам позов по суті почнуть розглядати в кінці січня. Одним з відповідачів у ньому є сам Фірташ, який входить до списку найбагатших людей України з більш ніж мільярдним статком.

      За даними джерел видання, сам позов ВТБ пов'язаний з кредитом, який ще в кінці квітня 2015 року взяли в банку "Юкрейніан Кемікал Продактс" і "Титанові інвестиції". Вже в лютому 2016 року позичальники "забули" про свої зобов'язання, припинивши проводити виплати.

      У прес-службі ВТБ підтвердили інформацію про арешт активів Фірташа, проте відмовилися від докладних коментарів.

      Хто такий Дмитро Фірташ? Український олігарх, бізнесмен, інвестор, співвласник скандально відомого "Надра-банку", голова Ради директорів Group DF (об'єднує активи у сфері хімічної промисловості, енергетичній інфраструктурі, а також агробізнес, медійний бізнес та ін.). За даними журналу "Фокус" за 2013 рік, зі статками понад 3,3 мільярда доларів посів 4-е місце в рейтингу найбагатших громадян України.

      Фірташ володіє більшістю акцій телеканалів "Інтер", "Кіно-ТВ", "Музика-ТВ" (телеканал "Піксель TV"), телеканалів "К1","К2","Мега", "НТН", Zoom та іншими медіа-активами.

      У2010 році Фірташ брав участь у фінансуванні президентської кампанії Віктора Януковича. У ЗМІ з'являлись дані про причетність Фірташа до фінансування проросійської організації "Російська єдність", яка у 2014 році брала активну участь в окупації Криму Росією.

      Останній резонанс щодо Фірташа: бізнесмена затримала поліція Відня за запитом ФБР та взяли під варту у 2014 році. У США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Згодом олігарха випустили під домашній арешт. У США ЙОМУ загрожують 50 років в’язниці з конфіскацією майна.

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко давно анонсує, арешти та інші "резонансні дії" Фірташа, проте поки що до справи так і не дійшло.

      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Фірташ Арешт Кіпр Бізнес Банки Гроші
      Джерело: 24 Канал
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