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      Суд Кипра арестовал все имущество украинского олигарха Фирташа, – СМИ

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      Суд Кипра арестовал все имущество украинского олигарха Фирташа
      Суд Кипра арестовал все имущество украинского олигарха Фирташа / Thekievtimes.ua

      Суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а это почти 46 миллионов долларов. Под арестом оказались и главная компания олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически руководит всем бизнесом Фирташа.

      Об этом сообщает Kommersant.ru.

      Поводом для ареста стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали 2 структуры бизнесмена – ПАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", которые являются владельцами ряда заводов в оккупированном Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 миллиарда рублей.

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      Известно, что сам иск по сути начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков в нем является сам Фирташ, который входит в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием.

      По данным источников издания, сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке "Юкрейниан Кемикал Продактс" и "Титановые инвестиции". Уже в феврале 2016 года заемщики "забыли" о своих обязательствах, прекратив проводить выплаты.

      В пресс-службе ВТБ подтвердили информацию об аресте активов Фирташа, однако отказались от подробных комментариев.

      Кто такой Дмитрий Фирташ?
      Украинский олигарх, бизнесмен, инвестор, совладелец скандально известного "Надра-банка", председатель Совета директоров Group DF (объединяет активы в сфере химической промышленности, энергетической инфраструктуре, а также агробизнес, медийный бизнес и др.). По данным журнала "Фокус" за 2013 год, с состоянием свыше 3,3 миллиарда долларов занял 4-е место в рейтинге самых богатых граждан Украины.

      Фирташ владеет большинством акций телеканалов "Интер", "Кино-ТВ", "Музыка-ТВ" (телеканал "Пиксель TV"), телеканалов "К1","К2","Мега", "НТН", Zoom и другими медиа-активами.

      В2010 году Фирташ участвовал в финансировании президентской кампании Виктора Януковича. В СМИ появлялись данные о причастности Фирташа к финансированию пророссийской организации "Русское единство", которая в 2014 году принимала активное участие в оккупации Крыма Россией.

      Последний резонанс относительно Фирташа: бизнесмена задержала полиция Вене по запросу ФБР и взяли под стражу в 2014 году. В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Впоследствии олигарха выпустили под домашний арест. В США ЕМУ грозит 50 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко давно анонсирует аресты и другие "резонансные действия" в отношении Фирташа, но пока до дела так и не дошло.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Банки Бизнес Кипр Арест Дмитрий Фирташ
      Источник: 24 Канал
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