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      Десятки квартир и элитная недвижимость в Испании: громкое расследование об имениях Жириновского

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      Резонансное расследование о недвижимости семьи Владимира Жириновского
      Резонансное расследование о недвижимости семьи Владимира Жириновского / Getty images

      Журналисты провели расследование об активах и недвижимости опального российского политика Владимира Жириновского и его семьи.

      Издание "Проект" выяснило, что семья Жириновского владеет недвижимостью на заоблачную сумму 10 миллиардов российских рублей (более 150 миллионов долларов США).

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      Семейное гнездышко в Москве

      Семьи и окружению Жириновских принадлежат 19 квартир в элитном поселке на Нежинской улице в Москве.

      Общая площадь имений на этой территории – более 6800 квадратных метров, а общая стоимость – примерно 2,7 миллиарда рублей.

      Жиріновський нерухомість розслідування
      Дома в поселении на улице Нежинской в Москве

      Сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев, занимающий должность вице-спикера Госдумы, также владеет зданием площадью 802,5 квадратов на улице Волхонка в центре Москвы. Его используют под отель Nereus.

      Володимир Жиріновський Ігор Лєбєдєв Держдума
      Владимир Жириновский и Игорь Лебедев в Госдуме

      Отели и апартаменты в Испании

      По данным расследования, династия Жириновского также владеет элитными особняками в курортных районах Испании.

      Так, на Ибице к окружению одиозного российского политика относится трехзвездочный отель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar. Им владеет баскетболистка Надеджа Гришаева, которую называют гражданской женой сына Жириновского.

      Жиріновський готель Ібіца
      Трехзвездочный отель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ибице

      Бывшая жена Жириновского Галина Лебедева, вероятно, также владеет гостиницей Acta Azul в Барселоне. Также ей принадлежат несколько офисных площадей в центре столицы Каталонии общей площадью 436 квадратных метров.

      Барселона Іспанія нерухомість Жиріновський
      Отель экс-супруги Жириновского в Испании

      Сразу 5 домов и квартир у ближайшего окружения Жириновского также есть в Аликанте.

      Недвижимость 24 писала о неслыханном рекорде, который установили иностранцы, в этом курортном городе Испании.

      Крупнейший объект Лебедевой – огромный дом стоимостью примерно 1,3 миллиона евро с бассейном в городе Альтеа с видом на Средиземное море. Общая площадь зданий на участке Лебедевой – примерно 1000 квадратных метров.

      неріхомість Жиріновський Іспанія
      Недвижимость семьи Жириновского в Испании

      Кроме виллы, у Лебедевой есть еще квартира в соседнем городе на побережье Средиземного моря Бенидорме. Ее площадь 83 метра квадратных, а стоимость 200 тысяч евро.

      В этом же городе недвижимостью владеет и невестка Жириновских Гришаева. В 2016 году она стала обладательницей трех квартир общей площадью 178,7 квадратных метров и стоимостью примерно 551 тысяча евро в высотке Santa Margarita на первой линии у моря.

      Іспанія нерухомість готель Жиріновський
      Невестка Жириновского владеет недвижимостью на почти полмиллиона евро в Испании

      Журналисты также нашли у Гришаевой два нежилых помещения общей площадью 873,5 квадратных метров на первом этаже высотного ЖК "Барселона-парк" в центре Сочи приблизительной стоимостью в более 1,1 миллиона долларов.

      нерухомість Жиріновський Сочі
      ЖК "Барселона-парк" в Сочи

      У Жириновского также дача рядом с правительственными резиденциями в элитном поселке Дарьино под Москвой. Там ему принадлежат несколько участков, общая площадь которых практически равна 4 футбольным полям.

      Жиріновський дача Дарьїно 
      Жириновский на даче в Дарьино

      Все недвижимое имущество семейства Жириновского расследователи издания "Проект" оценили в 9,8 млрд рублей или 150 миллионов долларов. Речь идет о 51 объекте недвижимости с учетом здания отеля в Испании.

      Расследование о бизнесе партии ЛДПР и недвижимости семьи Жириновского: смотрите видео

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      Теги: Елитная недвижемость Новости России Расследования Владимир Жириновский Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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