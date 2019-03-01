Десятки квартир и элитная недвижимость в Испании: громкое расследование об имениях Жириновского

Журналисты провели расследование об активах и недвижимости опального российского политика Владимира Жириновского и его семьи.

Издание "Проект" выяснило, что семья Жириновского владеет недвижимостью на заоблачную сумму 10 миллиардов российских рублей (более 150 миллионов долларов США).

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Семейное гнездышко в Москве

Семьи и окружению Жириновских принадлежат 19 квартир в элитном поселке на Нежинской улице в Москве.

Общая площадь имений на этой территории – более 6800 квадратных метров, а общая стоимость – примерно 2,7 миллиарда рублей.



Дома в поселении на улице Нежинской в Москве

Сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев, занимающий должность вице-спикера Госдумы, также владеет зданием площадью 802,5 квадратов на улице Волхонка в центре Москвы. Его используют под отель Nereus.



Владимир Жириновский и Игорь Лебедев в Госдуме

Отели и апартаменты в Испании

По данным расследования, династия Жириновского также владеет элитными особняками в курортных районах Испании.

Так, на Ибице к окружению одиозного российского политика относится трехзвездочный отель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar. Им владеет баскетболистка Надеджа Гришаева, которую называют гражданской женой сына Жириновского.



Трехзвездочный отель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ибице

Бывшая жена Жириновского Галина Лебедева, вероятно, также владеет гостиницей Acta Azul в Барселоне. Также ей принадлежат несколько офисных площадей в центре столицы Каталонии общей площадью 436 квадратных метров.



Отель экс-супруги Жириновского в Испании

Сразу 5 домов и квартир у ближайшего окружения Жириновского также есть в Аликанте.

Недвижимость 24 писала о неслыханном рекорде, который установили иностранцы, в этом курортном городе Испании.

Крупнейший объект Лебедевой – огромный дом стоимостью примерно 1,3 миллиона евро с бассейном в городе Альтеа с видом на Средиземное море. Общая площадь зданий на участке Лебедевой – примерно 1000 квадратных метров.



Недвижимость семьи Жириновского в Испании

Кроме виллы, у Лебедевой есть еще квартира в соседнем городе на побережье Средиземного моря Бенидорме. Ее площадь 83 метра квадратных, а стоимость 200 тысяч евро.

В этом же городе недвижимостью владеет и невестка Жириновских Гришаева. В 2016 году она стала обладательницей трех квартир общей площадью 178,7 квадратных метров и стоимостью примерно 551 тысяча евро в высотке Santa Margarita на первой линии у моря.



Невестка Жириновского владеет недвижимостью на почти полмиллиона евро в Испании

Журналисты также нашли у Гришаевой два нежилых помещения общей площадью 873,5 квадратных метров на первом этаже высотного ЖК "Барселона-парк" в центре Сочи приблизительной стоимостью в более 1,1 миллиона долларов.



ЖК "Барселона-парк" в Сочи

У Жириновского также дача рядом с правительственными резиденциями в элитном поселке Дарьино под Москвой. Там ему принадлежат несколько участков, общая площадь которых практически равна 4 футбольным полям.



Жириновский на даче в Дарьино

Все недвижимое имущество семейства Жириновского расследователи издания "Проект" оценили в 9,8 млрд рублей или 150 миллионов долларов. Речь идет о 51 объекте недвижимости с учетом здания отеля в Испании.

Расследование о бизнесе партии ЛДПР и недвижимости семьи Жириновского: смотрите видео