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      ГПУ склала підозру одіозному Жиріновському: у чому звинувачують депутата російської Держдуми

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      Володимир Жиріновський
      Володимир Жиріновський / фото з відкритих джерел

      Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру депутату російської Держдуми Володимиру Жиріновському. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

      Досудове розслідування встановило, що Жиріновський у прямому ефірі одного з російських телеканалів 20 лютого 2014 року та 23 лютого 2014 під час мітингу здійснив публічні заклики до приєднання території АР Крим та південно-східних областей України до Російської Федерації, передає прес-служба ГПУ.

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      Згодом, перебуваючи на території України, зокрема, у Сімферополі та Севастополі, Жиріновський публічно закликав жителів півострова та його високопосадовців до активних дій щодо незаконної зміни меж території та державного кордону України.

      Окрім цього, Жиріновський підписав та подав до канцелярії посольства Республіки Польща в Москві лист-звернення до надзвичайного та повноважного посла країни, в якому містяться заклики до керівництва Польщі організувати і провести на території окремих західних областей України референдуми, за прикладом проведеного незаконного референдуму на території Криму.

      Також у ГПУ пригадали Жиріновському голосування у Держдумі за прийняття федеральних законів щодо включення Російською Федерацією до її складу Криму та Севастополя. Як відомо, це у подальшому призвело до повномасштабної окупації півострова.

      Так, Жиріновського звинувачують у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

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      Інкримінований злочин передбачає можливість заочного засудження Жиріновського в Україні на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

      Зазначимо, що ще 25 жовтня 2018 року ГПУ відправила до суду обвинувальний акт щодо Жиріновського. Ще раніше, 18 вересня, Шевченківський райсуд Києва своїм рішенням дозволив Генеральній прокуратурі України почати заочне розслідування у кримінальному провадженні щодо лідера ЛДПР у російській Держдумі.

      Хто такий Володимир Жиріновський? Це скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ. Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, й українофобії. Жиріновський також є палким прихильником так званих "ЛНР" та "ДНР".

      Володимир Жиріновський

      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Володимир Жиріновський Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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