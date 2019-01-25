ГПУ составила подозрение одиозному Жириновскому: в чем обвиняют депутата российской Госдумы

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату российской Госдумы Владимиру Жириновскому. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Досудебное расследование установило, что Жириновский в прямом эфире одного из российских телеканалов 20 февраля 2014 года и 23 февраля 2014 во время митинга совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации, передает пресс-служба ГПУ.

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Впоследствии, находясь на территории Украины, в частности, в Симферополе и Севастополе, Жириновский публично призвал жителей полуострова и его чиновников к активным действиям по незаконному изменению границ территории и государственной границы Украины.

Кроме этого, Жириновский подписал и подал в канцелярию посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение чрезвычайному и полномочному послу страны, в котором содержатся призывы к руководству Польши организовать и провести на территории отдельных западных областей Украины референдумы по примеру проведенного незаконного референдума на территории Крыма.

Также в ГПУ вспомнили Жириновскому голосования в Госдуме за принятие федеральных законов по включению Российской Федерацией в ее состав Крыма и Севастополя. Как известно, это в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации полуострова.

Так, Жириновского обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

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Инкриминируемое преступление предусматривает возможность заочного осуждения Жириновского в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Отметим, что еще 25 октября 2018 года ГПУ отправила в суд обвинительный акт в отношении Жириновского. Еще раньше, 18 сентября, Шевченковский райсуд Киева своим решением разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР в российской Госдуме.

Кто такой Владимир Жириновский? Это скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ. Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматриваются как акты проявления ксенофобии, империализма, и украинофобии. Жириновский также является горячим сторонником так называемых "ЛНР" и "ДНР".



Владимир Жириновский