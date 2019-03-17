Опальный Жириновский предложил переименовать оккупированный Крым

Скандальный российский политик Владимир Жириновский, известный в том числе своими украинофобными заявлениями, снова отличился. На этот раз он предложил переименовать аннексированный Россией Крым в Таврическую область.

Депутат Госдумы считает, что Российская Федерация должна быть унитарным государством, а все республики – ликвидированными. То есть они должны стать областями, в том числе и оккупированный полуостров, пишет Politeka.

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Мол, если назвать Крым Таврической областью, то это "будет звучать по-русски, а не по-тюркски".

Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе и Крым. Таврическая область. А то придумали – Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово "порезанный". Крым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название оставили. Таврида – вот это все,

– бросил Жириновский.

В конце января 2019 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Владимиру Жириновскому. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Инкриминируемое преступление предусматривает возможность заочного осуждения Жириновского в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Кто такой Владимир Жириновский?Это скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ. Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматривают как акты проявления ксенофобии, империализма, и украинофобии. Жириновский также является горячим сторонником так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Владимир Жириновский