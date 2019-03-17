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      Путин едет в аннексированный Крым: известна дата визита российского президента

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      Путин на открытии незаконно построенного Россией Крымского моста
      Путин на открытии незаконно построенного Россией Крымского моста / Getty images

      Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается посетить Крым. Там он собирается принять участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины аннексии полуострова.

      24 канал ранее сообщал о планах Путина посетить оккупированный Россией Крым, однако точная дата визита была неизвестна. Однако эту информацию уже подтвердила пресс-служба российского президента.

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      Да, Путин посетит Крым 18 марта. Там он "примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины общекрымского референдума 2014 года и воссоединении Крыма с Россией".

      Президент РФ примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854 – 1855 годах и 1941 – 1944 годах "Малахов курган",
      – добавили в Кремле.

      Отметим, что это будет уже третий визит Путина в Крым за последний период времени. Да, президент России посещал аннексированный полуостров 4 августа 2018 года. Там он посетил вечер открытия Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

      Уже вскоре после этого, 23 ноября 2018 года, Путин прилетел в Крым, чтобы обсудить тему "будущего России".

      Добавим, что к 5 годовщине аннексии Крыма представитель ЕС Федерика Могерини обнародовала заявление. В нем говорится, что Евросоюз остается приверженным суверенитета и территориальной целостности Украины через пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.

      Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединение" полуострова к России.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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