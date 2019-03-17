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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Анексія Криму – прямий виклик світовому порядку з серйозними наслідками, – Могеріні

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      Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС у закордонних справах
      Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС у закордонних справах / "Голос Америки"

      Минуло п'ять років від незаконної анексії Росією Криму, та Європейський Союз надалі є і залишатиметься непохитним у своїй прихильності суверенітету та територіальній цілісності України.

      Про це зазначено у документі під назвою "Декларація Верховного представника Федеріки Могеріні від імені ЄС про Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", опублікованому на сайті Ради Європейського Союзу.

      Читайте також: Анексією Криму керував особисто Путін: зізнання Аксьонова

      Про статус Криму

      ЄС усвідомлює, що захоплення Криму – порушення міжнародного права. А також "прямий виклик для міжнародної безпеки з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку". Порядку, який повинен захищати територіальну цілісність і суверенітет усіх держав.

      Могеріні зауважила, що порушення міжнародного права Росією призвели до небезпечного зростання напруженості в Керченській протоці і Азовському морі. І вкотре закликала Росію звільнити незаконно захоплених українських моряків та судна. 

      Також Європейський Союз засуджує будівництво Керченського мосту без згоди України. І очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. 

      Чому через Кримський міст може зникнути Азовське море – читайте пояснення інженера

      Мілітаризація Криму, окремо зазначила Могеріні, також продовжує негативно впливати на стан безпеки в Чорноморському регіоні. 

      Як відбулася анексія Криму? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня 2014 року в Криму Росія провела "референдум" про приєднання півострова до РФ. Він був незаконним, а результати – сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Але Кремль вважає його підставою для "приєднання" півострова до Росії. Україна на той момент не мала ресурсів, щоб завадити анексії Криму.

      Чому "референдум" 2014 року є фейковим – дивіться у програмі "Крим.Реалії" на 24 каналі

      Про права людини

      Після незаконної анексії Російською Федерацією Криму ситуація з правами людини на півострові значно погіршилася. Людям систематично обмежують основні свободи – свободу слова, релігії, право на мирні зібрання. Серйозно порушують і права кримських татар через закриття кримськотатарських ЗМІ, заборону діяльності Меджлісу, переслідування активістів та лідерів.

      ЄС знову закликає до негайного звільнення Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра-Куєна. Та всіх інших, хто був затриманий на Кримському півострові і засуджений у порушення міжнародного права. 

      Усі випадки порушень прав людини чи зловживань, такі як викрадення, катування, вбивства, переслідування через політичні мотиви, дискримінація за будь-якими ознаками – повинні бути розслідувані, а винні – покарані.

      Дивіться відео про анексію Криму:

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Євросоюз Федеріка Могеріні Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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