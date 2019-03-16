Анексією Криму керував особисто Путін: зізнання Аксьонова

Захоплення Криму відбулося під особистим керівництвом президента Росії Володимира Путіна. Про це голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов розповів під час свякувань 5-ї річниці анексії українського півострова.

За словами Аксьонова, Крим став "частиною РФ" завдяки мужності його жителів та особисто Путіну, повідомляє "Громадське".

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"Упевнений, що все це сталося завдяки волі та мужності кримчан – тих, хто в 2014 році зробив свій історичний вибір, за підтримки всіх громадян РФ, всіх органів влади РФ – законодавчої, виконавчої – і, звичайно, під керівництвом нашого президента, нашого лідера Володимира Володимировича Путіна", – заявив Аксьонов.

Нічого б не вийшло, якби наш президент Володимир Володимирович Путін особисто не керував цією операцією і не ухвалював особисто рішення, від яких залежали долі кримчан та севастопольців. (…) Дякуємо росіянам, силам спецоперацій, усім, хто був тут і брав участь у забезпеченні безпеки проведення "референдуму",

– сказав керівник кримських окупантів.

Анексію Криму Аксьонов назвав унікальною операцією. Він додав, що все відбулося настільки швидко, зухвало і нахабно, що "наші опоненти не встигли оговтатися".

Сам Путін у березні 2015 року особисто розповів про операцію з анексії Криму в кінофільмі телеканалу "Росія-1".

"Я запросив в Кремль керівників наших спеціальних служб, міністерства оборони, поставив перед ними завдання врятувати життя президента України (Віктора Януковича), його просто знищили б", – заявив Путін.

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Ми приготувалися діставати його (Януковича) прямо з Донецька, по суші, по морю і з повітря. Це було між 22 і 23 лютого, ми закінчили близько 7:00. І розлучаючись, я всім колегам сказав: ми змушені почати роботу з повернення Криму до складу Росії,

– сказав російський президент.

Як відбулася анексія Криму? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

Дивіться відео про анексію Криму: