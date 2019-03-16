Чи поверне Україна окупований Крим: заяви кандидатів в президенти

Кандидати в президент України вже майже забули про Крим. Тема деокупації півострова серед претендентів на крісло президента – не популярна. Політики обіцяють підвищення пенсій, зниження тарифів і мир на Донбасі, а про Крим часто ані слова.

Журналісти програми "Крим.Реалії" проаналізували передвиборчі програми кандидатів в президенти та з'ясували, хто не змирився з анексією півострова та хто дійсно має чіткий план деокупації.

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Петро Порошенко

Повернути Крим Україні обіцяє чинний президент Петро Порошенко. В його передвиборчій програмі є такі рядки:

Міжнародні санкції проти агресора надійно прив'язані до повно деокупації українського Донбасу та українського Криму, і всі наші громадяни та території мають повернутися під суверенітет України.

Однак, коли Крим перейде під контроль України, конкретики немає.



Петро Порошенко

У 2014 році Порошенко обіцяв жити по-новому і це життя мало повернути Крим Україні.

Ми забезпечимо те, щоб вони хотіли повернутися. Для цього нам потрібно жити по-новому, жити краще, жити так, щоб вони заздрили нам по-доброму. Через те, що у нас є європейська інтеграція, безвізовий режим, заробітна плата не гірша, а ціни набагато нижчі, що у нас є свобода та демократія,

– сказав Порошенко у 2014 році.

За 5 років Порошенко вже не обіцяє кримчанам високих стандартів життя. У зверненні до Верховної Ради каже, що судитиметься з Росією за півострів.

Напад Росії почався зі спроби анексії Криму. Його поверненням вона має завершитися включно з відшкодуванням завданих збитків та надання цього разу дієвої гарантії не повторення агресії. Боремося за це у міжнародних судах і переконаний, що переможемо,

– заявив чинний президент.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко у своїй передвиборчій програмі схему деокупації Криму виклала у двох пунктах:

Звільнити Крим від російської окупації. Добиватися компенсації за завдані збитки Україні в Криму через міжнародні суди.



Юлія Тимошенко

П'ять років тому Тимошенко обіцяла повернути Крим за лічені місяці. Вона переконувала у телеефірах, що точно знає, що для цього потрібно робити.

Я можу твердо сказати, що на посаді президента я знаю кожен крок, який треба зробити для того, аби повернути Крим Україні. Я маю досить потужні зв'язки з лідерами світу. Я розумію, як провести переговори так, щоб фінансовий економічні санкції були посилені до такого рівня, щоб лічені місяці відділяли нас від повернення Криму,

– сказала Тимошенко у 2014 році.

За п'ять років цілі Юлії Володимирівною змінилися. Вона закликає просто не забути про Крим.

"Ми повернемо Крим в переговорний процес, і ми нікому не дамо про це забути, а ще гірше – легалізувати Крим як не український. Крим буде повернуто, і повернуто буде трохи пізніше, ніж Донбас. Однак не відмовимось, не відійдемо від цього і доб'ємось результату", – заявила Тимошенко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко у свої передвиборчій програмі називає кримчан нашими громадянами:

Не буде Україна поступатися правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки – у Криму наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським.

Українські військові могли захистити Крим – про це Гриценко говорив в ефірі одного з телеканалів 2 березня 2014 року.



Анатолій Гриценко

"Немає ні в кого сумніву, що той батальйон морської піхоти, який стоїть в бойових машинах міг в пух і прах знищити ті всі КамАЗи, які приїхали, а ті росіяни полетіли б зі снайперами. Ті всі вертольоти, які зараз незаконно сідають, очевидно, що зенітно-ракетними комплексами можна було познімати їх геть усіх. Для цього є достатньо засобі навіть в Криму", – зазначив Гриценко.

Гриценко вважає, що деокупація Криму можлива тільки, коли Путін втратить владу в Росії.

Він (Крим, – 24 канал) повернеться, треба ставити таку мету і досягати. Очевидно, що це буде після Путіна,

– пояснив кандидат в президенти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський запропонував своїм виборцям скласти його президентську програму, але наразі слова Крим в документі немає. Натомість йдеться про звільнення тимчасово окупованих територій:

Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні звершити війну, повернути тимчасово окуповані території та змусити агресора відшкодувати завдані збитки.

У березні 2014 Зеленський в телеефірі закликав не допустити кровопролиття в Криму і звертався до президента Росії.

Шановний Володимир Володимирович не допустіть зі свого боку навіть натяку на воєнний конфлікт, адже Росія та Україна – братські народи,

– казав Зеленський.

Шоумен і тепер виступає за мир. Кандидат у президенти закликає звільнити окуповані території, але не каже, як це зробити.



Володимир Зеленський

"Я б дуже хотів, по-перше, перестати стріляти та в будь-якому випадку повернути всю нашу територію", – пояснив Зеленський.

У передвиборчих програмах Крим не згадується у 14 кандидатів у президенти із 39. Ані слова про півострів та взагалі окуповані території, до прикладу, у програмах Юрія Бойка, Сергія Капліна та Олександра Вілкула. Більшість із кандидатів не мають детального плану повернення Криму.

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