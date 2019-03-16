15:27
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінські басні. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, 15 березня
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, 15 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Чи поверне Україна окупований Крим: заяви кандидатів в президенти

      207 Читать новость на русском

      Кандидати в президент України вже майже забули про Крим. Тема деокупації півострова серед претендентів на крісло президента – не популярна. Політики обіцяють підвищення пенсій, зниження тарифів і мир на Донбасі, а про Крим часто ані слова.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" проаналізували передвиборчі програми кандидатів в президенти та з'ясували, хто не змирився з анексією півострова та хто дійсно має чіткий план деокупації.

      Читайте також: Чи є шанс на повернення Криму: відповідь заступниці міністра інформаційної політики

      Петро Порошенко 

      Повернути Крим Україні обіцяє чинний президент Петро Порошенко. В його передвиборчій програмі є такі рядки:

      Міжнародні санкції проти агресора надійно прив'язані до повно деокупації українського Донбасу та українського Криму, і всі наші громадяни та території мають повернутися під суверенітет України.

      Однак, коли Крим перейде під контроль України, конкретики немає.

      порошенко
      Петро Порошенко

      У 2014 році Порошенко обіцяв жити по-новому і це життя мало повернути Крим Україні.

      Ми забезпечимо те, щоб вони хотіли повернутися. Для цього нам потрібно жити по-новому, жити краще, жити так, щоб вони заздрили нам по-доброму. Через те, що у нас є європейська інтеграція, безвізовий режим, заробітна плата не гірша, а ціни набагато нижчі, що у нас є свобода та демократія,
      – сказав Порошенко у 2014 році.

      За 5 років Порошенко вже не обіцяє кримчанам високих стандартів життя. У зверненні до Верховної Ради каже, що судитиметься з Росією за півострів.

      Напад Росії почався зі спроби анексії Криму. Його поверненням вона має завершитися включно з відшкодуванням завданих збитків та надання цього разу дієвої гарантії не повторення агресії. Боремося за це у міжнародних судах і переконаний, що переможемо,
      – заявив чинний президент.

      Юлія Тимошенко

      Юлія Тимошенко у своїй передвиборчій програмі схему деокупації Криму виклала у двох пунктах:

      1. Звільнити Крим від російської окупації.
      2. Добиватися компенсації за завдані збитки Україні в Криму через міжнародні суди.

      тимошенко
      Юлія Тимошенко 

      П'ять років тому Тимошенко обіцяла повернути Крим за лічені місяці. Вона переконувала у телеефірах, що точно знає, що для цього потрібно робити.

      Я можу твердо сказати, що на посаді президента я знаю кожен крок, який треба зробити для того, аби повернути Крим Україні. Я маю досить потужні зв'язки з лідерами світу. Я розумію, як провести переговори так, щоб фінансовий економічні санкції були посилені до такого рівня, щоб лічені місяці відділяли нас від повернення Криму,
      – сказала Тимошенко у 2014 році.

      За п'ять років цілі Юлії Володимирівною змінилися. Вона закликає просто не забути про Крим.

      "Ми повернемо Крим в переговорний процес, і ми нікому не дамо про це забути, а ще гірше – легалізувати Крим як не український. Крим буде повернуто, і повернуто буде трохи пізніше, ніж Донбас. Однак не відмовимось, не відійдемо від цього і доб'ємось результату", – заявила Тимошенко.

      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко у свої передвиборчій програмі називає кримчан нашими громадянами:

      Не буде Україна поступатися правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки – у Криму наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським.

      Українські військові могли захистити Крим – про це Гриценко говорив в ефірі одного з телеканалів 2 березня 2014 року.

      гриценко
      Анатолій Гриценко 

      "Немає ні в кого сумніву, що той батальйон морської піхоти, який стоїть в бойових машинах міг в пух і прах знищити ті всі КамАЗи, які приїхали, а ті росіяни полетіли б зі снайперами. Ті всі вертольоти, які зараз незаконно сідають, очевидно, що зенітно-ракетними комплексами можна було познімати їх геть усіх. Для цього є достатньо засобі навіть в Криму", – зазначив Гриценко.

      Гриценко вважає, що деокупація Криму можлива тільки, коли Путін втратить владу в Росії.

      Він (Крим, – 24 канал) повернеться, треба ставити таку мету і досягати. Очевидно, що це буде після Путіна,
      – пояснив кандидат в президенти.

      Володимир Зеленський

      Володимир Зеленський запропонував своїм виборцям скласти його президентську програму, але наразі слова Крим в документі немає. Натомість йдеться про звільнення тимчасово окупованих територій:

      Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні звершити війну, повернути тимчасово окуповані території та змусити агресора відшкодувати завдані збитки.

      У березні 2014 Зеленський в телеефірі закликав не допустити кровопролиття в Криму і звертався до президента Росії.

      Шановний Володимир Володимирович не допустіть зі свого боку навіть натяку на воєнний конфлікт, адже Росія та Україна – братські народи,
      – казав Зеленський.

      Шоумен і тепер виступає за мир. Кандидат у президенти закликає звільнити окуповані території, але не каже, як це зробити.

      зеленський
      Володимир Зеленський 

      "Я б дуже хотів, по-перше, перестати стріляти та в будь-якому випадку повернути всю нашу територію", – пояснив Зеленський.

      У передвиборчих програмах Крим не згадується у 14 кандидатів у президенти із 39. Ані слова про півострів та взагалі окуповані території, до прикладу, у програмах Юрія Бойка, Сергія Капліна та Олександра Вілкула. Більшість із кандидатів не мають детального плану повернення Криму.

      Що треба знати про анексію Криму: дивіться відео 

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      blog_ava
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сьогодні
      3052
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      сьогодні , 14:01 Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      Сергій Фурса 261
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сьогодні , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 191
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 11:14 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 13601
      Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      сьогодні , 09:01 Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      270
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сьогодні , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 3046
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук