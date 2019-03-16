Вернет ли Украина оккупированный Крым: заявления кандидатов в президенты

Кандидаты в президенты Украины уже почти забыли о Крыме. Тема деоккупации полуострова среди претендентов на кресло президента – не популярна. Политики обещают повышение пенсий, снижение тарифов и мир на Донбассе, а о Крыме часто ни слова.

Журналисты программы "Крым.Реалии" проанализировали предвыборные программы кандидатов в президенты и выяснили, кто не смирился с аннексией полуострова и кто действительно имеет четкий план деоккупации.

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Петр Порошенко

Вернуть Крым Украине обещает действующий президент Петр Порошенко. В его предвыборной программе есть такие строки:

Международные санкции против агрессора надежно привязаны к полной деоккупации украинского Донбасса и украинского Крыма, и все наши граждане и территории должны вернуться под суверенитет Украины.

Однако, когда Крым перейдет под контроль Украины, конкретики нет.



Петр Порошенко

В 2014 году Порошенко обещал жить по-новому и эта жизнь должна была вернуть Крым Украине.

Мы обеспечим то, чтобы они хотели вернуться. Для этого нам нужно жить по-новому, жить лучше, жить так, чтобы они завидовали нам по-хорошему. За то, что у нас есть европейская интеграция, безвизовый режим, заработная плата не хуже, а цены намного ниже, что у нас есть свобода и демократия,

– сказал Порошенко в 2014 году.

За 5 лет Порошенко уже не обещает крымчанам высоких стандартов жизни. В обращении к Верховной Раде говорит, что будет судиться с Россией за полуостров.

Нападение России началось с попытки аннексии Крыма. Его возвращением она должна завершиться включительно с возмещением причиненных убытков и предоставление на этот раз действенной гарантии не повторения агрессии. Боремся за это в международных судах и убежден, что победим,

– заявил действующий президент.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко в своей предвыборной программе схему деоккупации Крыма выложила в двух пунктах:

Освободить Крым от российской оккупации. Добиваться компенсации за нанесенный ущерб Украине в Крыму через международные суды.



Юлия Тимошенко

Пять лет назад Тимошенко обещала вернуть Крым за считанные месяцы. Она убеждала в телеэфирах, что точно знает, что для этого нужно делать.

Я могу твердо сказать, что на посту президента я знаю каждый шаг, который нужно сделать для того, чтобы вернуть Крым Украине. У меня довольно мощные связи с лидерами мира. Я понимаю, как провести переговоры так, чтобы финансовые экономические санкции были ужесточены до такого уровня, чтобы считанные месяцы отделяли нас от возвращения Крыма,

– сказала Тимошенко в 2014 году.

За пять лет цели Юлии Владимировной изменились. Она призывает просто не забыть о Крыме.

"Мы вернем Крым в переговорный процесс, и мы никому не дадим об этом забыть, а еще хуже – легализовать Крым как не украинский. Крым будет возвращен и возвращен будет немного позже, чем Донбасс. Однако не уйдем, не уйдем от этого и добьемся результата", – заявила Тимошенко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко в предвыборной программе называет крымчан нашими гражданами:

Не будет Украина поступаться правами на Крым в обмен на любые экономические уступки – в Крыму наши граждане, это наша земля, и Крым будет украинским.

Украинские военные могли защитить Крым – об этом Гриценко говорил в эфире одного из телеканалов 2 марта 2014 года.



Анатолий Гриценко

"Нет ни у кого сомнения, что тот батальон морской пехоты, который стоит в боевых машинах мог в пух и прах уничтожить все те КамАЗы, которые приехали, а те россияне полетели бы со снайперами. Те все вертолеты, которые сейчас незаконно садятся, очевидно, что зенитно-ракетными комплексами можно было поснимать их всех. Для этого есть достаточно средств даже в Крыму", – отметил Гриценко.

Гриценко считает, что деокупация Крыма возможна только, когда Путин потеряет власть в России.

Он (Крым – 24 канал) вернется, надо ставить такую цель и достигать. Очевидно, что это будет после Путина,

– объяснил кандидат в президенты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский предложил своим избирателям составить его президентскую программу, но пока слова Крым в документе нет. Зато речь идет об освобождении временно оккупированных территорий:

Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки.

В марте 2014 Зеленский в телеэфире призвал не допустить кровопролития в Крыму и обращался к президенту России.

Уважаемый Владимир Владимирович не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт, ведь Россия и Украина – братские народы,

– говорил Зеленский.

Шоумен и теперь выступает за мир. Кандидат в президенты призывает освободить оккупированные территории, но не говорит, как это сделать.



Владимир Зеленский

"Я бы очень хотел, во-первых, перестать стрелять и в любом случае вернуть всю нашу территорию", – пояснил Зеленский.

В предвыборных программах Крым не упоминается у 14 кандидатов в президенты из 39. Ни слова о полуострове и вообще оккупированных территориях, к примеру, в программах Юрия Бойко, Сергея Каплина и Александра Вилкула. Большинство кандидатов не имеют детального плана возврата Крыма.

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