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      Есть ли шанс на возвращение Крыма: ответ заместителя министра информационной политики

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      Когда речь идет о политическом дипломатическом пути возвращения Крыма, важно понимать, что это – долгий процесс, который не может произойти за один день.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала первая заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

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      О возвращении Крыма

      Джапарова подчеркнула, что мир демонстрирует мощную политику непризнания. В марте 2014 года Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая признавала территориальную целостность Украины. Впоследствии появились правозащитные резолюции, где Россия, постоянный член Совбеза ООН, признается страной-агрессором. Такое произошло впервые в истории.

      Как бы в РФ не имитировали, что международные санкции на них не влияют, уровень российской экономики и цифры показывают совсем другое,
      – отметила заместитель министра.

      И добавила, что стоит усиливать работу с людьми, которые живут на оккупированных территориях. Ведь в течение пяти лет российская пропаганда максимально пытается убедить их, что Украина и мир забыли о Крыме.

      "Нам нужно относиться к этим людям как к заложникам последствий оккупации, как к гражданам Украины. Нужно поддерживать их на всех стадиях получения украинских документов и облегчать пересечение ими так называемой границы. Ведь коммуникация с материком очень важна", – пояснила чиновница.

      Еміне Джапарова
      Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова

      Джапарова заверила, что в этом направлении есть позитивные сдвиги. В частности, устройство контрольно-пропускных пунктов. Еще один важный аспект – то, что правительство будет выделять деньги на поддержку семей политических заключенных,

      Я понимаю сантименты людей, которые говорят, что десятки принятых резолюций не возвращают Крым обратно. Мы должны понимать, что только с возвращением полуострова там восстановится нормальная жизнь с точки зрения свободы. Однако эти резолюции точно уменьшают уровень репрессий в Крыму,
      – пояснила она.

      И подчеркнула, что если бы такой мощной политики непризнания не было, количество политических заключенных и пропавших было бы в десятки раз больше.

      Об изменениях в Конституцию относительно национальной автономии полуострова

      Кроме этого, Джапарова высказала мнение о том, что в 2014 году все могло сложиться иначе, если бы права крымских татар были бы реализованы в более широком масштабе.

      Например, если бы они (крымские татары – ред. 24 канал) служили в силовых структурах или были интегрированы в политическую систему полуострова. Ведь именно в этих сферах на многих уровнях состоялась госизмена,
      – отметила чиновница.

      Заместитель министра также рассказала о создании Конституционной комиссии, в которую входят общественные деятели, представители Меджлиса крымскотатарского народа, международные эксперты и юристы. Комиссия уже наработала рекомендации к изменениям, за них еще должна проголосовать Верховная Рада. Однако когда это произойдет, пока неизвестно.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Министерство информационной политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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