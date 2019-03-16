Есть ли шанс на возвращение Крыма: ответ заместителя министра информационной политики

Когда речь идет о политическом дипломатическом пути возвращения Крыма, важно понимать, что это – долгий процесс, который не может произойти за один день.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала первая заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

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О возвращении Крыма

Джапарова подчеркнула, что мир демонстрирует мощную политику непризнания. В марте 2014 года Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая признавала территориальную целостность Украины. Впоследствии появились правозащитные резолюции, где Россия, постоянный член Совбеза ООН, признается страной-агрессором. Такое произошло впервые в истории.

Как бы в РФ не имитировали, что международные санкции на них не влияют, уровень российской экономики и цифры показывают совсем другое,

– отметила заместитель министра.

И добавила, что стоит усиливать работу с людьми, которые живут на оккупированных территориях. Ведь в течение пяти лет российская пропаганда максимально пытается убедить их, что Украина и мир забыли о Крыме.

"Нам нужно относиться к этим людям как к заложникам последствий оккупации, как к гражданам Украины. Нужно поддерживать их на всех стадиях получения украинских документов и облегчать пересечение ими так называемой границы. Ведь коммуникация с материком очень важна", – пояснила чиновница.



Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова

Джапарова заверила, что в этом направлении есть позитивные сдвиги. В частности, устройство контрольно-пропускных пунктов. Еще один важный аспект – то, что правительство будет выделять деньги на поддержку семей политических заключенных,

Я понимаю сантименты людей, которые говорят, что десятки принятых резолюций не возвращают Крым обратно. Мы должны понимать, что только с возвращением полуострова там восстановится нормальная жизнь с точки зрения свободы. Однако эти резолюции точно уменьшают уровень репрессий в Крыму,

– пояснила она.

И подчеркнула, что если бы такой мощной политики непризнания не было, количество политических заключенных и пропавших было бы в десятки раз больше.

Об изменениях в Конституцию относительно национальной автономии полуострова

Кроме этого, Джапарова высказала мнение о том, что в 2014 году все могло сложиться иначе, если бы права крымских татар были бы реализованы в более широком масштабе.

Например, если бы они (крымские татары – ред. 24 канал) служили в силовых структурах или были интегрированы в политическую систему полуострова. Ведь именно в этих сферах на многих уровнях состоялась госизмена,

– отметила чиновница.

Заместитель министра также рассказала о создании Конституционной комиссии, в которую входят общественные деятели, представители Меджлиса крымскотатарского народа, международные эксперты и юристы. Комиссия уже наработала рекомендации к изменениям, за них еще должна проголосовать Верховная Рада. Однако когда это произойдет, пока неизвестно.