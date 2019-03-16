Анексія Криму: чому "референдум" 2014 року є фейковим

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – п'ять років тому кримчани нібито обрали Росію. Проголосували за приєднання на так званому "референдумі" 16 березня 2014 року. Україна та майже весь світ не визнають результатів цього волевиявлення та вважають референдум незаконним.

Також у випуску: Як бойовики допомагали росіянам під анексії Криму. Чи обіцяють кандидати в президенти повернути Україні Крим. Перший президент Криму Юрій Мєшков повертається у політику. Як змінилось життя та про що шкодують кримчани після анексії півострова. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.