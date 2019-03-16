Аннексия Крыма: почему "референдум" 2014 года является фейковым
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – пять лет назад крымчане якобы выбрали Россию. Проголосовали за присоединение на так называемом "референдуме" 16 марта 2014 года. Украина и почти весь мир не признают результаты этого волеизъявления и считают референдум незаконным.
Также в выпуске:
Как боевики помогали россиянам во время аннексии Крыма.
Обещают ли кандидаты в президенты вернуть Украине Крым.
Первый президент Крыма Юрий Мешков возвращается в политику.
Как изменилась жизнь и о чем жалеют крымчане после аннексии полуострова.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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