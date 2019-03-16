20:20
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Аннексия Крыма: почему "референдум" 2014 года является фейковым

      Крым.Реалии 104 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – пять лет назад крымчане якобы выбрали Россию. Проголосовали за присоединение на так называемом "референдуме" 16 марта 2014 года. Украина и почти весь мир не признают результаты этого волеизъявления и считают референдум незаконным.

      Также в выпуске:

      Как боевики помогали россиянам во время аннексии Крыма.

      Обещают ли кандидаты в президенты вернуть Украине Крым.

      Первый президент Крыма Юрий Мешков возвращается в политику.

      Как изменилась жизнь и о чем жалеют крымчане после аннексии полуострова.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      blog_ava
      Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв
      сегодня
      1050
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 711
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      сегодня , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 157
      Ввоз украинских продуктов в "ЛНР", как испанская коррида
      сегодня , 19:00 Ввоз украинских продуктов в "ЛНР", как испанская коррида
      Ольга Черненко 397
      Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      сегодня , 18:31 Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      801
      Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      сегодня , 18:30 Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      Віталій Дейнега 49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук