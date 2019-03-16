Аннексия Крыма: почему "референдум" 2014 года является фейковым

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – пять лет назад крымчане якобы выбрали Россию. Проголосовали за присоединение на так называемом "референдуме" 16 марта 2014 года. Украина и почти весь мир не признают результаты этого волеизъявления и считают референдум незаконным.

Также в выпуске: Как боевики помогали россиянам во время аннексии Крыма. Обещают ли кандидаты в президенты вернуть Украине Крым. Первый президент Крыма Юрий Мешков возвращается в политику. Как изменилась жизнь и о чем жалеют крымчане после аннексии полуострова. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.