Через Кримський міст може зникнути Азовське море, – російський інженер

Через будівництво Кримського мосту відбувається заболочення Керченської протоки. Це порушує водообмін між Чорним та Азовським морями, і в майбутньому може привести до зникнення Азовського моря.

Вже значно зменшилася глибина фарватерів – штучних проходів для суден під мостом, – розповів "Обозревателю" старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар.

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"Написав мені інженер з Керчі, який висловив побоювання через те, що Керченська протока стане болотом. А до цього все і йде за рахунок того, що на фарватері зменшуються глибини за рахунок наносів. Вже офіційно глибина зменшилася на півтора метра", – сказав інженер.

Цю інформацію підтвердили океанологи. За їхніми даними, дно у Керченській протоці шорсткувате, і за рахунок цього можуть підвищитись донні накопичення і зменшитись глибини на фарватері. Якщо там відбудеться заболочування території, це призведе до колосального порушення водообміну між морями.

Азовське море і так вже терпить серйозну шкоду, там гине фауна, тому що зменшилася течія протоки і зменшився водообмін. Тому в перспективі Азовське море може спіткати доля Аральського моря, від якого нічого не залишилося,

– заявив інженер-гідрогеолог.

Проводилася чистка каналу, але всі відходи, які повинні були викинути в глибини Чорного моря, скинули перед протокою. Тож течія знову занесла відходи до каналу, де утворилися водорості.

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"Потрібно терміново демонтувати цей міст і звільнити протоку, тому що Азовське море зовсім внутрішнє, у нього єдиний зв'язок зі світом – це Чорне море", – стверджує Медовар.

Що відомо про Кримський міст і що з ним не так? Росія незаконно збудувала цей 19-кілометровий міст через Керченську протоку. Він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край Росії) з Керченським півостровом (окупований Крим). Міст відкрили і запустили рух авто по ньому 15 травня 2018 року. Зараз триває будівництво залізничної частини мосту.



З мостом часто виникають проблеми: він вже частково обвалювався. На морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. А результати космічної зйомки, свідчать, що міст поступово зміщується, просідає низка його об’єктів. Головна причина швидкого руйнування мосту – порушення усіх норм його будівництва, адже робили все нашвидкуруч і з порушеннями.



Руйнування мосту може стати екологічною проблемою, адже він вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. А якщо міст впаде на рівні 35-метрової глибини, то взагалі може перекрити протоку.