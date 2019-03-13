Як незаконний Кримський міст став головним болем для Росії

Проблеми від незаконно збудованого окупантами Кримського мосту відчутні вже зараз – і також для Росії. Міст створив ефект дамби, який призведе до замулювання Азовського моря.

Азовське море менш прісне, ніж Чорне, тому що тут постійно є приплив прісної води з річки Дон, пояснює перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі "Обозревателю".

Читайте також: Будівництво Кримського мосту створило нові проблеми окупантам: фото

Так, припливи і відливи дозволяли перетікати воді з Азовського моря в Чорне – і навпаки. Натомість незаконно побудований Росією Кримський міст створює ефект дамби.

По-перше, це впливає на біологічні процеси, Азовське море буде опріснювати більше, тому що води, яка відсмоктується з Азова в Чорне море під час відливів, стало менше. Може, і не в два рази менше, але це вже є,

– пояснив він.

Кримським мостом росіяни обмежили прохідність суден –3 5 метрів вгору і 8 метро в глибину. Тепер глибина замулюється.

Окупанти, що відповідають за Кримський міст, вже просять в адміністрацій портів змінити розміри скерованих до порту кораблів.

Там бояться, що будуть постійні аварії, а якщо будуть ці аварії. Усі чинники разом створили певний фарватер, крізь який проходять судна.

Що таке фарватер?Штучний або природний прохід для суден серед навігаційних небезпек, огороджений знаками навігаційного обладнання морських шляхів: буями, віхами, створами тощо. Безперервна смуга води певної глибини, не менше наперед заданої величини, що сполучає певні водні простори.

"А тепер ці фарватери теж будуть змінюватися, тому як ці всі процеси - зміна течій, зменшення швидкості, це все буде приводити до того що, наприклад, якщо раніше певний обсяг води випливав в Чорне море, то тепер він буде завертатися. А там, де він буде завертатися - буде відбуватися замулювання", – розповів Куркчі.

Заступник міністра наголошує, що масштаб проблем для всього судноплавства в Азовському морі зрозумілий вже тепер.

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку. Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.