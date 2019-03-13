22:19
13 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россию держат за забором. Чеченский Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:57, 12 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, сегодня
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

      296 Читати новину українською
      Эксперт рассказал, как Крымский мост стал проблемой для самой России
      Эксперт рассказал, как Крымский мост стал проблемой для самой России / Фото из открытых источников

      Проблемы от незаконно построенного оккупантами Крымского моста ощутимы уже сейчас – и также для России. Мост создал эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря.

      Азовское море менее пресное, чем Черное, потому что здесь всегда есть приток пресной воды из реки Дон, объясняет первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи "Обозревателю".

      Читайте также: Строительство Крымского моста создало новые проблемы оккупантам: фото

      Так, приливы и отливы позволяли перетекать воде из Азовского моря в Черное – и наоборот. Зато незаконно построенный Россией Крымский мост создает эффект дамбы.

      Во-первых, это влияет на биологические процессы, Азовское море будет опресняться больше, потому что воды, которая отсасывается из Азова в Черное море во время отливов, стало меньше. Может, и не в два раза меньше, но это уже есть,
      – пояснил он.

      Крымским мостом россияне ограничили проходимость судов – с 5 метров вверх и 8 метров в глубину. Теперь глубина теряется.

      Оккупанты, отвечающие за Крымский мост, уже просят у администрации портов изменить размеры направленных в порт кораблей.

      Там боятся, что будут постоянные аварии. Все факторы вместе создали определенный фарватер, через который проходят судна.

      Что такое фарватер?
      Искусственный или естественный проход для судов среди навигационных опасностей, огражденный знаками навигационного оборудования морских путей: буями, вехами, створами и тому подобное. Непрерывная полоса воды определенной глубины, не менее заранее заданной величины, что соединяет определенные водные пространства.

      "А теперь эти фарватеры тоже будут меняться, потому как все эти процессы – изменение течений, уменьшение скорости, это все будет приводить к тому, например, если ранее определенный объем воды следовал в Черное море, то теперь он будет заворачиваться. А там, где он будет заворачиваться – будет происходить заиливание", – рассказал Куркчи.

      Заместитель министра отмечает, что масштаб проблем для всего судоходства в Азовском море понятен уже сейчас.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой высоты вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении являются выдумками

      blog_ava
      Когда в Украине потеплеет: прогноз синоптика
      сегодня
      2388
      Теги: Новости России Новости политики Аннексия Крыма Крымский мост Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      сегодня , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 206
      Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      сегодня , 21:38 Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8
      522
      Дети президентов Украины: от миллионера до завсегдатая вечеринок
      сегодня , 20:02 Дети президентов Украины: от миллионера до завсегдатая вечеринок
      Ірина Поліщук 737
      Скасування статті про незаконне збагачення: які гучні справи топ-посадовців закриють
      сегодня , 19:30 Скасування статті про незаконне збагачення: які гучні справи топ-посадовців закриють
      Леонід Остальцев 71
      "Реал" спутал карты всем топ-клубам Европы, виной всему Зидан
      сегодня , 18:00 "Реал" спутал карты всем топ-клубам Европы, виной всему Зидан
      Михайло Гема 178
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук