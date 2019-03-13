Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

Проблемы от незаконно построенного оккупантами Крымского моста ощутимы уже сейчас – и также для России. Мост создал эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря.

Азовское море менее пресное, чем Черное, потому что здесь всегда есть приток пресной воды из реки Дон, объясняет первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи "Обозревателю".

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Так, приливы и отливы позволяли перетекать воде из Азовского моря в Черное – и наоборот. Зато незаконно построенный Россией Крымский мост создает эффект дамбы.

Во-первых, это влияет на биологические процессы, Азовское море будет опресняться больше, потому что воды, которая отсасывается из Азова в Черное море во время отливов, стало меньше. Может, и не в два раза меньше, но это уже есть,

– пояснил он.

Крымским мостом россияне ограничили проходимость судов – с 5 метров вверх и 8 метров в глубину. Теперь глубина теряется.

Оккупанты, отвечающие за Крымский мост, уже просят у администрации портов изменить размеры направленных в порт кораблей.

Там боятся, что будут постоянные аварии. Все факторы вместе создали определенный фарватер, через который проходят судна.

Что такое фарватер?

Искусственный или естественный проход для судов среди навигационных опасностей, огражденный знаками навигационного оборудования морских путей: буями, вехами, створами и тому подобное. Непрерывная полоса воды определенной глубины, не менее заранее заданной величины, что соединяет определенные водные пространства.

"А теперь эти фарватеры тоже будут меняться, потому как все эти процессы – изменение течений, уменьшение скорости, это все будет приводить к тому, например, если ранее определенный объем воды следовал в Черное море, то теперь он будет заворачиваться. А там, где он будет заворачиваться – будет происходить заиливание", – рассказал Куркчи.

Заместитель министра отмечает, что масштаб проблем для всего судоходства в Азовском море понятен уже сейчас.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой высоты вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении являются выдумками