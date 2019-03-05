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      Строительство Крымского моста создало новые проблемы оккупантам: фото

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      У оккупантов появились новые проблемы из-за строительства Крымского моста
      У оккупантов появились новые проблемы из-за строительства Крымского моста / kerchinfo.com

      Строительство Россией Крымского моста, который соединяет незаконно аннексированный полуостров с РФ, продолжает создавать проблемы для оккупантов. На этот раз новые препятствия появились во время строительства железнодорожных подходов к мосту.

      Так, в поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы. Теперь их пытаются заменить на новые, пишет "Керчь Info".

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      Крымчане отмечают, что это не уникальный проблемный случай, который случился из-за строительства моста за последние месяцы. Ранее строители повредили газопровод на том же участке, что могло привести к серьезным последствиям. Поэтому, оккупантам пришлось заменять еще и газовую сеть.

      Из-за строительства Крымского моста оккупанты повредили водопроводные трубы

      Сейчас из-за работы над Крымским мостом оккупанты огородили забором станцию "Багерово". Это создает немалые трудности для местных жителей, ведь проход к железнодорожному зданию усложнен.

      Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту


      Оккупанты создали неудобства жителям Багерова из-за строительства

      Строительство железной дороги Крымского моста на оккупированном полуострове

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?
      Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      Однако в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумкой.

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      Теги: Новости Украины Строительство Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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