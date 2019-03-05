Будівництво Кримського мосту створило нові проблеми окупантам: фото

Будівництво Росією Кримського мосту, який з'єднує незаконно анексований півострів з РФ, продовжує створювати проблеми для окупантів. На цей раз нові перешкоди з'явилися під час спорудження залізничних підходів до мосту.

Так, у селищі Багерове при підготовці до укладання залізничних колій будівельники пошкодили водопровідні труби. Тепер їх намагаються замінити на нові, пише "Керч Info".

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Кримчани відзначають, що це не унікальний проблемний випадок, який трапився через будівництво мосту за останні місяці. Раніше будівельники пошкодили газопровід на тій же ділянці, що могло призвести до серйозних наслідків. Тому, окупантам довелося заміняти ще й газову мережу.



Через будівництво Кримського мосту окупанти пошкодили водопровідні труби

Зараз через роботи над Кримським мостом окупанти обгородили парканом станцію "Багерове". Це створює чималі труднощі для місцевих жителів, адже прохід до залізничної будівлі ускладнений.



Будівництво залізничних підходів Кримського мосту



Окупанти створили незручності жителям Багерове через будівництво



Будівництво залізниці Кримського мосту на окупованому півострові

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.



Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.