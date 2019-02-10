Обвалення Кримського мосту може спричинити катастрофу, – Тука

Якщо побудований Росією Кримський міст обвалиться над Керченською протокою, це може спровокувати екологічну та гуманітарну катастрофу. Через його падіння Азовське море стане заблокованим для проходу суден.

Тільки з цієї причини Україна продовжує моніторити стан Кримського мосту, пояснив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в коментарі "Обозревателю".

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Якщо Азовське море буде замкнутим, це завдасть потужного удару по екології акваторії регіону.

"Які можуть бути екологічні та економічні наслідки, зараз навіть спрогнозувати складно. Адже поки невідомо, де саме він завалиться, чи залишиться судноплавство чи ні. У якому стані льодохід буде в той момент тощо. Тільки розуміння цього зупиняє мене від того, щоб зі щенячим захопленням спостерігати, як це все падає", – запевнив Тука.

Незважаючи на гучні заяви Кремля про його "вічне існування" та нібито неправдиву інформацію Києва про його руйнування, Росія стежить за результатами українських моніторингів. Окрім того, Москва навіть реагує на тривожні повідомлення України.

Коли ми опублікували інформацію про просідання Кримського моста з одного боку, а з іншого боку – підняття арки, то наші російські візаві почали одразу: хохляцький треш, фуфломети, і так далі. А на третій день в Керчі висадилася група російських вчених, проектувальників цього моста. Кілька десятків людей негайно розпочали роботу, щоб з'ясувати, як діяти,

– заявив заступник міністра.

Тому, Україна стежить не лише за станом скандальної споруди, а й за реакцією Росії.

"Якби тут не було гуманітарної та екологічної загрози, то я б аплодував, поки у них би по всій Росії мости падали кожен день", – наголосив Тука.

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.