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      "Жахливе будівництво'': автор проектів Кримського моста розповів про його небезпеку

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      Під час будівництва Кримського мосту були порушені всі норми судноплавства
      Під час будівництва Кримського мосту були порушені всі норми судноплавства / most.life

      Під час будівництва Кримського моста, що з'єднує окупований півострів з Росією, були порушені усі норми судноплавства в Керченській протоці. Для того, аби хоч якось виправити ситуацію, потрібно провести роботи з очищення і поглиблення судноплавного каналу в районі споруди.

      Міст не можна було будувати у Керченській протоці, адже він несе загрозу для проходження під ним кораблів, зазначив автор двох українських проектів Кримського моста, інженер-мостобудівник Георгій Росновський у коментарі "Обозревателю".

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      Після будівництва Кримського мосту зменшилася глибина акваторія порту в окупованій Керчі, і він почав дрібніти.

      Те, що вони будують, – це жахливо. Навіть є документи, в яких сказано, що будувати міст там не можна через умови судноплавства, там висота під мостом всього 35 метрів – це неприпустимо, повинно бути не менше 50, а краще 70 метрів. Невелика частина моста відкрита для судноплавства, а далі йдуть маленькі прольоти, це теж неприпустимо,
      – заявив Росновський.

      Експерти повідомляли про проблеми судноплавства через спорудження моста ще 15 років тому.

      "Є лист тодішнього капітана Керченського порту, який писав, що в цьому місці не можна будувати міст, тому що судноплавний канал має повороти, але ж Керченська протока ширша, ніж судноплавна частина. Через спорудження Кримського моста незрозуміло, де проходять межі судноплавства, тому деякі кораблі натикаються на мілину", – додав мостобудівник. 

      Тому, в районі Кримського мосту необхідно провести роботи з очищення і поглиблення каналу, але для цього знову варто проводити дослідження і виділяти додаткові гроші.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

      Теги: Новини України Новини політики Кримський міст Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Будівництво
      Джерело: 24 Канал
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