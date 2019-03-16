Из-за Крымского моста может исчезнуть Азовское море, – российский инженер

Из-за строительства Крымского моста происходит заболачивание Керченского пролива. Это нарушает водообмен между Черным и Азовским морями, и в будущем может привести к исчезновению Азовского моря.

Уже значительно уменьшилась глубина фарватеров – искусственных проходов для судов под мостом, – рассказал "Обозревателю" старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Читайте также: Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

"Написал мне инженер из Керчи, который высказал опасения о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", – сказал инженер.

Эту информацию подтвердили океанологи. По их данным, дно в Керченском проливе шероховатое, и за счет этого могут повыситься донные накопления и уменьшиться глубины на фарватере. Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями.

Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому в перспективе Азовское море может постигнуть участь Аральского моря, от которого ничего не осталось,

– заявил инженер-гидрогеолог.

Проводилась чистка канала, но все отходы, которые должны были выбросить в глубины Черного моря, сбросили перед проливом. Поэтому течение снова занесло отходы в канал, где образовались водоросли.

Читайте также: Эксперт рассказал о последствиях падения Крымского моста для Украины

"Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море", – утверждает Медовар.

Что известно о Крымском мосте и что с ним не так?

Россия незаконно построила этот 19-километровый мост через Керченский пролив. Он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край России) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Мост открыли и запустили движение авто по нему 15 мая 2018 года. Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста.



С мостом часто возникают проблемы: он уже частично обваливался. На морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. А результаты космической съемки свидетельствуют, что мост постепенно смещается, проседает ряд его объектов. Главная причина быстрого разрушения моста – нарушение всех норм строительства, ведь делали все наспех и с нарушениями.



Разрушение моста может стать экологической проблемой, ведь он уже служит неприродной дамбой и вредит экосистеме. А если мост упадет на уровне 35-метровой глубины, то вообще может перекрыть пролив.