Эксперт рассказал о последствиях падения Крымского моста для Украины

Украинские портовые города пострадают больше всех, если построенный оккупантами Крымский мост развалится. В таком случае Украина не сможет перевозить по морю продукцию.

Под "удар" прежде всего попадут Мариуполь и Бердянск, рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко "Главреду".

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Он отметил, что "надежда украинцев на то, что упадет Керченский мост и произойдет чудо, не имеет смысла".

Если этот мост развалится, то больше всего от этого пострадают наши Мариуполь и Бердянск. Потому что, упав, мост преградит фарватер, а если будет перегорожен фарватер, то мы не сможем перевозить нашу продукцию,

– отметил аналитик.

Романенко считает, что для Украины было бы не страшным падение Крымского моста в случае построения страной прямой железной дороги вдоль Азовского моря до черноморских портов. Однако пока такой стратегии нет.

"Наш институт заканчивает доклад по Донбассу, и как раз эти решения мы будем предлагать. Но это не государство, а мы – сидим, смотрим на карту и думаем, как решить такого рода проблемы", – пояснил он.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?

Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой высоты вообще может перекрыть пролив.

СООБЩЕНИЕ О РАЗРУШЕНИЯХ И УГРОЗЫ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО МОСТА НЕ УТИХАЮТ