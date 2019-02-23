Експерт розповів про наслідки падіння Кримського мосту для України

Українські портові міста постраждають найбільше, якщо побудований окупантами Кримський міст розвалиться. У такому разі Україна не зможе перевозити морем продукцію.

Під "удар" найперше потраплять Маріуполь та Бердянськ, розповів керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко "Главреду".

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Він наголосив, що "надія українців на те, що впаде Керченський міст і станеться якесь диво, не має сенсу".

Якщо цей міст розвалиться, то найбільше від цього постраждають наші Маріуполь і Бердянськ. Тому що, впавши, міст перегородить фарватер, а якщо буде перегороджений фарватер, то ми не зможемо перевозити нашу продукцію,

– зазначив аналітик.

Романенко вважає, що для України було б не страшним падіння Кримського моста в разі побудови країною прямої залізниці вздовж Азовського моря до чорноморських портів. Однак наразі такої стратегії немає.

"Наш інститут закінчує доповідь по Донбасу, і як раз ці рішення ми будемо пропонувати. Але це не держава робить, а ми - сидимо, дивимося на карту і думаємо, як вирішити такого роду проблеми", – пояснив він.

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової висоти взагалі може перекрити протоку.