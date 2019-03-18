Жители оккупированного Крыма вышли на улицы против власти: фото
В оккупированном Россией Крыму 18 марта состоялись одиночные пикеты против действий местной подконтрольной Кремлю власти. Активисты вышли на площади двух городов – Симферополя и Джанкоя.
В Джанкое на центральную площадь вышел крымчанин с инвалидностью Игорь Никитенко с жалобами на местного так называемого депутата, сообщает корреспондент Крым.Реалии.
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Никитенко утверждает, что стал жертвой побоев депутата Госдумы России от Крыма, так называемого российского экс-вице-премьера Крыма Михаила Шеремета.
Меня избил депутат Шеремет. Где закон? Я требую снять с него полномочия!
– написал он на своем плакате.
В Джанкое протестовал крымчанин с инвалидностью Игорь Никитенко / Источник: krymr.com
Плакат Никитенко / Источник: krymr.com
Еще два пикета прошли в оккупированном Симферополе. На площадь Ленина вышел пенсионер Эдуард Шеимкер, а к зданию крымской прокуратуры – бывший военный внутренних войск СССР Алексей Яковлев.
Последний ранее объявил голодовку из-за "маленькой пенсии и коррупции в Пенсионном фонде Крыма". Оба крымчанина требовали отставки крымской власти.
Издание отмечает, что в Симферополе планировал провести пикет общественный активист Сергей Акимов. Однако 18 марта его сопровождали и окружили люди в штатском. Активисту также звонили с угрозами, чтобы он "ничего не делал в здании российского правительства Крыма в Симферополе".
Отметим, президент страны-агрессора Владимир Путин собирается 18 марта наведаться в Крым. Там он намерен принять участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины аннексии полуострова.