Жители оккупированного Крыма вышли на улицы против власти: фото

В оккупированном Россией Крыму 18 марта состоялись одиночные пикеты против действий местной подконтрольной Кремлю власти. Активисты вышли на площади двух городов – Симферополя и Джанкоя.

В Джанкое на центральную площадь вышел крымчанин с инвалидностью Игорь Никитенко с жалобами на местного так называемого депутата, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Читайте также: В Крыму появилась новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка

Никитенко утверждает, что стал жертвой побоев депутата Госдумы России от Крыма, так называемого российского экс-вице-премьера Крыма Михаила Шеремета.

Меня избил депутат Шеремет. Где закон? Я требую снять с него полномочия!

– написал он на своем плакате.



В Джанкое протестовал крымчанин с инвалидностью Игорь Никитенко / Источник​: krymr.com

Плакат Никитенко / Источник: krymr.com

Еще два пикета прошли в оккупированном Симферополе. На площадь Ленина вышел пенсионер Эдуард Шеимкер, а к зданию крымской прокуратуры – бывший военный внутренних войск СССР Алексей Яковлев.

Последний ранее объявил голодовку из-за "маленькой пенсии и коррупции в Пенсионном фонде Крыма". Оба крымчанина требовали отставки крымской власти.

Издание отмечает, что в Симферополе планировал провести пикет общественный активист Сергей Акимов. Однако 18 марта его сопровождали и окружили люди в штатском. Активисту также звонили с угрозами, чтобы он "ничего не делал в здании российского правительства Крыма в Симферополе".

Отметим, президент страны-агрессора Владимир Путин собирается 18 марта наведаться в Крым. Там он намерен принять участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины аннексии полуострова.